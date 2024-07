Al Castello di Rocca de' Baldi la proiezione del film "E il copione? Il copione dov'è?" di Remo Schellino

"In questi versi di dolorosa bellezza, risplende un immagine, quella del mal di vivere. - dice Schellino - "In questo mal di vivere si rispecchiano le penombre della malinconia e della tristezza, della fragilità e dell’inquietudine dell’anima, della nostalgia ferita e delle speranze infrante. Sono le tracce visibili e invisibili di quella condizione di vita che chiamiamo con leggerezza “follia”. Ed è per questo che le relazioni, gli incontri, l’ascolto sono una forma di preghiera. Un paziente non è una “cosa” non è un' organo malato, ma una persona con la sua vita interiore, con le sue angosce, con la sua sofferenza ma anche con la sua originalità che fanno parte della vita di ciascuno di noi e hanno bisogno di parole che curano e che aprono il cuore alla speranza. Cosa è possibile dire ad un paziente lacerato dal dolore dell’anima, dal dolore del corpo che ti chiede disperatamente aiuto? Le parole non sono facili da trovare e talora non si trovano. E allora un gesto, una carezza, un sorriso, una lacrima serve a rimuovere le ombre o almeno le penombre della sofferenza. A volte basta sedersi ed ascoltare ma per farlo bisogna saper tacere. Non soltanto attenersi a un silenzio fisico che non interrompa il discorso altrui, ma un silenzio interiore, ossia un atteggiamento tutto rivolto ad accogliere la parola altrui. Bisogna far tacere tutto quello che ci distrae e creare un dialogo tra silenzio e parola".