Il gruppo musicale "Le tre sorelle" in concerto a Macra

Sabato 6 luglio alle ore 15.30 a Macra, in Borgata Camoglieres, la sonorità mediterranea con il concerto del Gruppo musicale “LE TRE SORELLE”, primo appuntamento fuori cartellone della VII RASSEGNA CINE&MUSICA E..... ALL'ECOMUSEO DELL'ALTA VALLE MAIRA.

Il gruppo musicale Le Tre Sorelle si pone l’obiettivo di far conoscere e valorizzare le vocalità femminili tipiche del patrimonio melodico del sud Italia. Il trio presenta un repertorio di brani polivocali tradizionali accompagnando l’ascoltatore in un viaggio sonoro attraverso le regioni del Meridione.

Quest’anno la rassegna comprende 15 eventi musicali e di intrattenimenti in cartellone e 2 fuori cartellone programmati durante i mesi estivi nei comuni dell’Ecomuseo che spaziano dai concerti, agli eventi musicali ai cineforum per bambini, ragazzi e giovani ampliandosi agli spettacoli di intrattenimento per bambini e ragazzi.

L'evento è realizzato in collaborazione con i Comuni di Macra e di Celle di Macra, l’Associazione Culturale Escarton e la Pro Loco Seles.

In caso di avverse condizioni atmosferiche il concerto si terrà nella Chiesa Parrocchiale di Macra, in Borgata Villar alla stessa ora.

La partecipazione all’evento è gratuita .

L’evento é inserito quale evento fuori cartellone della nella RASSEGNA CINE&MUSICA ALL’ECOMUSEO 2024 previsto nel progetto B.R.I.C.A. finanziato dal “Bando PNRR Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici – linea di intervento B”, dall’Unione europea Next-GenerationEU.

Il materiale promozionale e la campagna di comunicazione rientrano nel progetto VII Rassegna CINE&MUSICA E..... all’Ecomuseo dell'Alta Valle Maira finanziato a valere sul Bando POP.

Per info contattare l’ecomuseo alla mail ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com