Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo ai Campionati Italiani Allievi con 4 individualisti e 2 staffette

Allo stadio “Cozzoli” di Molfetta, lo scorso anno teatro dei tricolori assoluti, dal 5 al 7 luglio si svolgeranno i Campionati Italiani Allievi.

1.483 atleti in rappresentanza di 315 società, si contenderanno i 40 titoli in palio: da questa tre giorni usciranno i componenti della squadra azzurra che parteciperà agli Europei U18 di Banska Bystrica (Slovacchia) dal 18 al 21 luglio, capitanati dai nuovi “fenomeni” dell’atletica italiana come Daniele Inzoli capace di atterrare a 7,90 nel lungo, ed Elisa Valesin, bergamasca, terza agli assoluti lo scorso week end e detentrice della record italiano U18 e U20 sui 200 metri.

Sarà della partita anche la squadra dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernado in terra pugliese con ben 7 atleti: Anna Mamiedi e Gabriele Beccaria scenderanno in pista sui temibili 400 metri ad ostacoli, Riccardo Prette sui 400 metri mentre Luciano Cillario sarà in gara nel salto con l’asta. Inoltre saranno schierate le due staffette maschili: la 4x100 di Andrea Auddino, Beccaria, Cillario e Valerio Cerri e la 4x400 composta Federico Palladino oltre a Prette, Cerri e Beccaria.

In possesso del minimo sui 3000 siepi, ma non al meglio della condizione e quindi assente, il mezzofondista Alberto Giordano.

Enrico Priale commenta questa folta partecipazione: “Ad esclusione della Mamiedi, sono tutti ragazzi che affrontano il palcoscenico nazionale per la prima volta: l’obbiettivo quindi, sarà quello di fare esperienza provando a gestire l’emozione per cercare il miglioramento nella gara più importante della stagione.”