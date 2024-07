Alba, tempo di bilancio per la Consulta comunale del Volontariato

Tempo di bilanci per la Consulta comunale del Volontariato e per il direttivo presieduto da Wilma Scaglione, che conclude il mandato 2019-2024. Alla presenza dell’Assessora ai Servizi Sociali e Volontariato Donatella Croce, ospiti nella sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri, si è svolta nei giorni scorsi l'assemblea, con una partecipazione davvero importante da parte delle associazioni cittadine.



Nel corso dell’incontro si è formalizzato l’ingresso di ulteriori tre realtà associative nel campo del volontariato e culturale e due ingressi tra il Gruppo giovani. È stato presentato un progetto per la creazione di una comunità energetica promossa dalla Croce Rossa di Alba e finanziata dalla CRC e sono stati dati alcuni stimoli per nuovi progetti come ad esempio: “Volare insieme”, che si aggiunge a “2 parole al volo” e “Avvicinamento al volo”, che sono riusciti a coinvolgere 2.500 studenti, oltre all’ormai tradizionale Salone del Volontariato.



La Consulta comunale conta oggi 7.952 volontari e 69 associazioni, ma se parliamo di volontariato cittadino i numeri sono ben più elevati.



L’Assessora Donatella Croce commenta: «Saluto le numerosissime associazioni presenti e ringrazio la Presidente per tutto il lavoro svolto. È un elemento molto positivo che la Consulta sia cresciuta e abbia coinvolto in prima persona i giovani nell’organizzazione diretta delle attività. Resto a disposizione di tutte le associazioni cittadine e dei loro preziosi volontari che vorranno incontrarmi per pianificare progetti condivisi nell’interesse della nostra comunità».