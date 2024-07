Proseguono gli appuntamenti ai Castelli di Lagnasco

Gli eventi programmati ai Castelli di Lagnasco, promossi da Insite Tours, proseguono con due appuntamenti molto interessanti: sabato 13 luglio, alle 18, presentazione del catalogo Caos / Antecaos con una conferenza del prof. Bartolomeo Ferrero, e domenica 28 luglio con la proiezione del film “Innesti” di Sandro Bozzolo, alla presenza dell’autore.

Proseguono, anche perché il primo evento, tenutosi venerdì 21 giugno con l’ensemble vocale Coronaria che ha accompagnato la visita notturna alle sale dei Castelli, ha riscosso un tale successo che, visto il numero di richieste impossibili da soddisfare, si pensa ad una seconda data per l’autunno.

L’appuntamento più vicino, però, è quello del 13 luglio: sarà l’occasione per la presentazione del catalogo delle opere di Francesco Segreti che per tutta la stagione sono in esposizione negli ambienti dei Castelli. Le note critiche del catalogo sono del prof. Bartolomeo Ferrero che, da curatore colto e, allo stesso tempo, divulgatore appassionato, terrà una conferenza con lo scopo di far comprendere linguaggi e meccanismi, che si ripetono dagli artisti più celebri fino ai contemporanei.

Domenica 28 luglio, con l’orario ancora da stabilire, l’appuntamento sarà con il cinema d’autore, quello che difficilmente si trova nelle sale commerciali ma che racconta storie a noi vicine, parlandoci in un linguaggio familiare. Ad essere ospitato nei Castelli di Lagnasco sarà Sandro Bozzolo: il regista di Viola Castello, porterà il suo interessante parallelismo tra vita ed arte che ha ben trasposto nel film “Innesti”. Sarà anche l’occasione per conoscere e confrontarsi con diverse realtà che “aprono visioni” a partire dalla terra e dai suoi frutti.

In attesa degli eventi programmati per i mesi a seguire Insite tours prosegue così le collaborazioni con diversi enti culturali che vengono ospitati di volta in volta nei Castelli, nell’intento di rendere fruibile l’arte classica e quella contemporanea, attraverso diversi linguaggi. I Castelli ospitano lungo il percorso di visita guidata le opere di Francesco Segreti con le installazioni specifiche “Caos / Antecaos” e “Chimere”, e con le mostre Metamorfosi e Flowerpower, che sono visitabili durante le visite che Insite tours assicura con le proprie guide qualificate.

Informazioni, prenotazioni e biglietti per le visite guidate e per gli eventi sul sito www.insitetours.eu