Girovagavano per Cuneo, ubriachi, consumando alcolici all’aperto: pizzicati dalla polizia Locale

Proseguono i controlli a tappeto della polizia Locale del capoluogo provinciale nell’area del “quadrilatero” di corso Giolitti, nella zona dell’Agorà, presso i giardini fresia e nell’area di piazza Boves.



Nel pomeriggio di oggi (venerdì 5 luglio) gli agenti del Pronto Intervento occupati nella perquisizione del territorio hanno elevato sei sanzioni, delle quali due per manifesta ubriachezza e quattro per il mancato rispetto dell’ordinanza che vieta il consumo di alcolici all’aperto (e che prevede anche il sequestro di contenitori come bottiglie o lattine).



I soggetti sono stati conseguentemente fermati e identificati.