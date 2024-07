Elettricità dalle attività sportive: ecco "Giro", la tecnologia di eViso in fase di validazione

eVISO S.p.A. (simbolo: EVISO) – società COMMOD-TECH, quotata all’EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) – comunica l’inizio della fase di validazione della nuova tecnologia proprietaria “EVISO.GIRO” che accumula l’energia generata dalle persone durante le attività sportive per trasformarla in elettricità e farla valere in bolletta semplicemente diventando clienti eVISO.



eVISO ha fatto leva sulla infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria, utilizzata per servire oltre mezzo milione di utenze, per sviluppare una nuova tecnologia chiamata EVISO. GIRO in grado di creare una offerta di valore differenziante sul target di utenze sensibili all’Health & Fitness. La tecnologia proprietaria EVISO.GIRO (giro.eviso.it) accumula l’energia delle attività sportive registrate dagli utenti con le App di Health & Fitness, usate nel 2023 da oltre 600 milioni di persone, per trasformarle in elettricità a far valere sulle proprie bollette domestiche. Per proteggere e valorizzare questa innovazione, eVISO ha depositato la richiesta di protezione del marchio EVISO.GIRO sia presso l’Unione Europea che negli Stati Uniti, garantendo così la propria competitività e tutela sul mercato internazionale.



Gianfranco Sorasio, Amministratore Delegato di eVISO, ha commentato: “L’inizio della fase di validazione della tecnologia proprietaria EVISO.GIRO segna la nascita di una proposta di valore che ritengo unica nel mercato internazionale, sia europeo sia americano: permettere a chiunque di accumulare l’energia generata durante le attività sportive per trasformarla in elettricità ed usarla quando si vuole in bolletta diventando semplicemente cliente eVISO. Lo sviluppo di questa nuova tecnologia si inserisce nell’ambito della strategia di penetrazione nel segmento retail. L’imponente complessità tecnologica dell’ecosistema creato da eVISO risiede nel rendere “semplice e naturale” per l’utente la trasformazione dell’energia sportiva in elettricità in bolletta. I risultati dei prossimi 6 mesi permetteranno ad eVISO di validare la proposta di valore e di misurare la velocità di penetrazione sul mercato. Il momento non poteva essere più opportuno per il mercato italiano: il 1° luglio è infatti terminato il mercato di maggior tutela”.



La fase di validazione, iniziata oggi, consiste nel testare la APP EVISO GIRO su un batch di clienti domestici che già acquistano energia da eVISO e che già utilizzano una specifica app di Health & Fitness. Le attività sportive che ad oggi possono essere accumulate e trasformate in elettricità sono: ciclismo, corsa, camminata, vogata indoor, nuoto e ciclismo indoor. Le attività sportive possono essere misurate, ad oggi, usando i dispositivi Garmin e Samsung.



La App EVISO.GIRO permette, per adesso esclusivamente in Italia, di associare il proprio account EVISO.GIRO con i contatori domestici in fornitura con eVISO, tramite la APP EASY MyEVISO rilasciata nei mesi scorsi, e di poter quindi scontare l’elettricità accumulata in bolletta. Gli sportivi in attesa di entrare in fornitura con eVISO possono continuare ad accumulare energia su EVISO.GIRO. Gli sportivi residenti fuori dall’Italia possono accumulare energia, in attesa dell’eventuale inizio attività di eVISO nei loro paesi di residenza.



La tecnologia proprietaria EVISO.GIRO utilizza le tecnologie digitali più avanzate al fine di aggiungere un ulteriore vantaggio competitivo nel processo di acquisizione clienti con una proposta di valore unica verso una clientela selezionata (Health & Fitness).