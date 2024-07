Gruppo 3C celebra il successo del primo evento business EMEA in collaborazione con Veeam e Object First

Mercoledì 3 luglio Gruppo 3C, leader nella cybersecurity con sede a Savigliano, è orgoglioso di annunciare il grande successo del recente evento EMEA svoltosi in collaborazione con Veeam e Object First presso l’azienda Gai Macchine Imbottigliatrici Spa a Ceresole d’Alba. Questo evento segna un importante traguardo come il primo di questo tipo organizzato da una compagnia italiana in ambito EMEA, focalizzato sulla sicurezza e la gestione dei dati.

L'iniziativa ha visto la partecipazione di esperti del settore, leader aziendali e tecnici, che hanno condiviso le loro visioni e esperienze riguardo le ultime innovazioni in termini di data protection. Attraverso una serie di workshop, seminari e dimostrazioni pratiche, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di esplorare le nuove tecnologie e le strategie più efficaci per garantire la sicurezza delle informazioni aziendali. Oltre alla presenza di molti IT Manager altrettanti si solo collegati da tutt’Italia per apprendere questa importante novità nella sicurezza dei dati.

"Il successo di questo evento è una testimonianza dell'impegno di Gruppo 3C nel promuovere la cultura della sicurezza informatica e nel rafforzare le relazioni con partner strategici come Veeam e Object First," ha dichiarato Pier Carlo Bruno CEO e Founder di Gruppo 3C. "Siamo onorati di aver portato a termine un evento così significativo, il primo nel suo genere in EMEA, che rafforza ulteriormente la nostra posizione di leader italiani nella cybersecurity."

L'evento ha anche sottolineato l'importanza della collaborazione internazionale nella lotta contro le minacce informatiche, un tema sempre più rilevante nell'era digitale. L'evento ha facilitato uno scambio culturale e professionale che ha arricchito tutti i presenti.

Gruppo 3C desidera ringraziare tutti i partecipanti, i relatori e i partner che hanno contribuito al successo dell'evento. Guardiamo con entusiasmo al futuro, certi che le collaborazioni avviate e le conoscenze condivise durante l'evento continueranno a influenzare positivamente il panorama della sicurezza informatica in Italia, Europa e oltre.

Per maggiori informazioni su Gruppo 3C e i futuri eventi, si prega di contattare Gruppo 3C inviando una e-mail a info@gruppo3c.com.