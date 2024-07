Camminata in val Varaita per ricordare il presidente onorario Anpi Nino Garzino

La sezione ANPI di Saluzzo e Valle Po organizza per sabato 13 luglio una camminata in Valle Varaita per ricordare il suo Presidente onorario Nino Garzino deceduto lo scorso otto settembre all’età di 100 anni.

Il percorso si svolgerà sulla destra orografica del Varaita, di fronte alla frazione Rore di Sampeyre e raggiungerà i poco conosciuti forti ottocenteschi che furono costruiti quando a fine ottocento si temette che la guerra franco-prussiana in corso (1870-1871) potesse prevedere anche un improvviso attacco all’Italia proveniente dall’alta valle.

Raggiunti i forti sarà raccontata la loro storia, quella dei suoi cannoni, poi trasferiti durante la prima guerra mondiale sul fronte orientale, fino al suo ultimo utilizzo negli anni’ 60.

Visitate le postazioni, i ricoveri e le casermette si procederà oltre scendendo al Culete poi risalendo fino alla Borgata Piansonè dove la Brigata GL di cui Nino faceva parte, si trasferì dalla base di Borgata Rossi e dove su di un pilone votivo troveremo graffiti i nomi di molti partigiani risalenti al ’43 e ‘44.

"L’intero percorso si svolgerà su di una strada forestale e durante il cammino saranno effettuate soste per approfondire i ricordi che Nino negli anni ci ha trasmesso".

L’incontro è previsto al bivio di Rore alle ore 8,30 per compattare le auto che dovranno poi essere lasciate all’inizio della strada forestale. Per la salita ai forti si prevedono circa 2 ore per un dislivello di circa 400m; chi poi non se la sentirà di proseguire per Piansonè potrà fermarsi ed essere successivamente raggiunto per tornare tutti insieme.

Si consiglia abbigliamento leggero da montagna, scarponcini, viveri e… mantellina da pioggia.

Lungo il percorso non si trovano fontane sicure. "Chi vorrà unirsi a noi dell’ANPI sarà il benvenuto" annuncia il presidente Giorgio Rossi.