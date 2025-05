A Cavallermaggiore torna"Istantanea", la quinta edizione per il festival di circo contemporaneo

Il circo invade Cavallermaggiore. Andrà, infatti, in scena sabato 31 maggio e domenica 1° giugno la quinta edizione del Festival di circo contemporaneo “Istantanea”. Due giorni di spettacoli di qualità, per pubblici di tutte le età, che trasformano Cavallermaggiore in un palcoscenico all'aperto per artisti emergenti e affermati, un luogo di scoperta, gioco e divertimento nel segno del nouveau cirque.

Anche quest'anno ci saranno due arene: Parade78 e Antilia. Parade78 è l'arena aperta del festival: ospita “Play_Giochi di una volta”, un’area dedicata ai più piccoli con grandi giochi in legno rivisitati decine di anni dopo la loro creazione attraverso il fil rouge della luce, così da rendere ogni gioco un'installazione luminosa, un luna park dove grandi e piccini si divertono insieme (sabato alle 19 e domenica alle 15). Il secondo spazio è invece Antilia, l’arena chiusa in cui saranno ospitati gli spettacoli da sala.

Il Festival spazia dando vita a performance di vario genere, dal video mapping alla musica, dalla clownerie al cabaret, dal teatro alla giocoleria. Divertimento per grandi e piccini come sempre abbinato anche a momenti di riflessione, di poesia e di intimità, grazie al potente potere dell’emozione e del circo. «Istantanea arriva alla quinta edizione e punta su un programma variegato e moderno che mescola teatro di strada, video mapping e musica dal vivo, tip tap, oltre alla tecnica circense e a quella teatrale.Vogliamo far divertire tutte le generazioni», commenta Giuseppina Francia di Cordata FOR.

Imperdibile la serata di sabato 31 maggio che, alle 21, propone "Devualè", un cabaret unico ed emozionante tra clown, circo e musica dal vivo, prima di immergersi nella magia di uno spettacolo altamente suggestivo in cui arte visiva, tecnologia, performer e musica dal vivo si intrecciano per interrogarsi su chi siamo e su come la tecnologia plasmi la nostra quotidianità. Il festival riprenderà poi la domenica pomeriggio, con un intenso programma.

Il Festival è organizzato da Cordata FOR all’interno del bando Corto Circuito di Fondazione Piemonte Dal Vivo; è sostenuto da Mic, Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (Not&Sipari), Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, con il patrocinio del Comune di Cavallermaggiore.

UTILITA'

Il programma del festival si consulta su https://cordatafor.com/istantanea.

Il costo dei biglietti non ha subito aumenti: intero a 8 euro, 5 euro il ridotto riservato a over 65, allievi scuole circo, bambini fino a 10 anni.

Possibilità di sottoscrivere l’abbonamento per tutti gli spettacoli del 1° giugno (4 titoli) a 24 euro, con ridotto a 16 euro. Ingresso gratuito all'area giochi Play (sabato alle 19 e domenica alle 15).

Info e prenotazioni: mail istantanea@cordatafor.com / tel. 351 548 8100. Prenotazioni on line: https://forms.gle/YLSkfZiqY2rjiiw49.

In caso di maltempo, tutti gli spettacoli saranno spostati sotto l'Ala Comunale.

Ogni bambino con il “buono scuola” ha diritto a 2 ingressi ridotti.

IL PROGRAMMA

Dove: in piazza Baden Powell a Cavallermaggiore.

Qui sono allestiti due spazi: Arena Antilia e Arena Parade78.

Sabato 31 maggio 2025 – ore 21 – Arena Antilia

DEVUALÈ

Clown, circo e musica dal vivo! Un cabaret unico ed elettrizzante!

con Giulio Lanzafame, Mario LeviS, Silvia Martini, Simona Mezzapesa

Cordata FOR

Quattro stravaganti clown circensi in un cabaret unico ed elettrizzante!

Man mano che il sipario si apre i quattro clown sveleranno le loro capacità artistiche e

personalità uniche, mescolando momenti di comicità esplosiva a momenti di silenziosa poesia..

Sabato 31 maggio 2025 – ore 22,30 – Arena Parade78

FREAKS

Installazione di musica, video mapping e performers

prodotto da Parade78 con Maristella Tesio e Marta Pistocchi

ingresso libero

Un’esperienza in cui arte visiva, tecnologia e perfomance si intrecciano per interrogarsi su chi siamo e su come la tecnologia plasmi la nostra quotidianità

Domenica 1° giugno 2025 – ore 14,30 – Teatro San Giorgio

SUL LUOGO

Performance site specific che indaga la fragilità umana e delle cose attraverso l'equilibrio

di e con Davide Visintini

CORDATA FOR

Una performance che vuole indagare come il corpo si fluidifica o contorce per mantenere l’equilibrio.

Alla sospensione e l’imprevedibilità che l’equilibrio porta con sé.

Domenica 1° giugno 2025 – ore 15,30 - Arena Antilia

TOPONOMASTICA

Spettacolo di teatro-canzone con musica, violino, clown e teatro

con Marta Pistocchi e Alessandro Sicardi

PEM HABITAT TEATRALI

Se i topi sapessero parlare cosa direbbero delle nostra (e loro) città?

E se sapessero cantare con che canzoni la racconterebbero?

Da questa provocatoria domanda nasce Toponomastica, immaginifica conferenza dei topi che analizzano con pungente ironia le regole e gli stili di vita delle nostre città, e i vizi e le virtù degli umani che vi abitano.

Domenica 1° giugno 2025 – ore 17,30 - Arena Antilia

ABOUT

Spettacolo di bicicletta acrobatica e giocoleria

con Giuliano Garufi e Isaac Valle

DUOPADELLA

Uno spettacolo di circo punk e coccole ispirato all’amicizia dal gioco costante dove il linguaggio del corpo prevale sulla parola e il ritmo imprevedibile lascia spazio all’improvvisazione!

Domenica 1° giugno 2025 – ore 19,30 - Arena Antilia

CA’ MEA

Spettacolo di acrobatica, filo teso, sfera d’equilibrio e verticali

di e con Gaia Cafaggi, Alessandra Ricci, Agnese Valentini

COMPAGNIA AGA