Mondovì, successo di pubblico per la serata in ricordo dell'artista Ezio Briatore

Ieri sera al Teatro Baretti di Mondovì, pieno di spettatori, il gruppo CanzonEteatro, con la solita bravura, attraverso canzoni, musiche, recitazioni, ha creato lo spirito perfetto per far rivivere per una serata la figura di Ezio Briatore, monregalese dal grande profilo umano, culturale e artistico, morto all’eta di ottantatrè anni nel 2024.

Maestro elementare di professione, è stato per passione pittore, incisore xilografo, e scrittore di racconti e fiabe per bambini. Le imprese dei protagonisti di una di queste sono state uno dei motivi portanti dello spettacolo: gli stravaganti sventurati Trombovaldo, Sbregoberto, Cencillotto, dopo rocambolesche avventure trionfano sui nemici gradassi con un lieto fine descritto con esilaranti giochi di parole.

Con la lettura dei versi di Ezio, familiari, sottili, acuti e la scelta di canzoni felicemente appropriate, il gruppo ha evocato atmosfere lontane, nostalgiche, scene di vita povera, dura, ma non priva di certe ambizioni. Canzoni tutte bellissime e ricche di significato. Particolarmente quelle di Conte e Guccini.

“Azzurro” ci riporta all’oratorio, col prete bonario e simpatico, disponibile a parlare con il bambino. Profonda e coinvolgente “Il vecchio e il bambino” di Guccini. L’amarezza del vecchio per le cose perdute, per il bambino sono fiaba, immaginazione. Non ha mai visto tante bellezze e non le vedrà mai neanche da grande. Le fiabe hanno un valore anche per i grandi. Ezio lo sapeva bene. Quella che si identifica idealmente nel titolo, con lo spirito della rappresentazione è la canzone di Paolo Conte “Il Maestro è nell’anima”….e nell’anima per sempre resterà. Anche se la canzone parla di un amore passionale le parole hanno un valore universale e descrivono con la massima eloquenza anche i sentimenti di affetto e stima dei bambini e di una comunità verso un maestro.

"Ciao Ezio.

Ada Prucca, Gian Carlo Bovetti, Alberto Bovetti, Gianfranco Bruno, Attilio Ferrua, Corrado Leone, Mario Manfredi, Giuliano Scarso e validi collaboratori tecnici, insieme con un grande pubblico e tuta Mondvì j’han ricordate parej, t’è content?"

L’incasso della serata è stato interamente devoluto in beneficenza all’organizzazione di volontariato Fiori sulla Luna e alla Associazione Onlus Fede e Luce