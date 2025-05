“Scholḗ. Pratiche di comunità”: si chiude con un pomeriggio di restituzione, danza e riflessione aperto alla cittadinanza

Martedì 3 giugno alle ore 16.30, presso l’Oratorio del Sacro Cuore (via Risorgimento, angolo piazza Monteregale – Mondovì Altipiano), si terrà l’evento conclusivo di Scholḗ. Pratiche di comunità, percorso promosso dall’associazione MondoQui nell’ambito del progetto “Scuola di Tutti” con il sostegno della Fondazione CRT.

L’iniziativa ha coinvolto, tra aprile e giugno, un gruppo di mamme – in particolare donne non occupate con figli in età scolastica – offrendo loro uno spazio accogliente di ascolto, riflessione e condivisione. Il nome Scholḗ, dal greco antico, richiama proprio l’idea di un “tempo libero” dedicato alla crescita personale e alla costruzione di legami.

Guidate da Gaia Giovine Proietti (rete Insieme di Pratiche Filosoficamente Autonome) e dall’artista della danza Ilaria Bagarolo, le partecipanti hanno esplorato temi legati alla comunicazione, alla scuola, al ruolo genitoriale e all’uso della tecnologia, alternando momenti di dialogo a pratiche corporee ispirate alla danza.Obiettivo del progetto "Scuola di tutti" è quello di prevenire l'abbandono scolastico e l'emarginazione che ne consegue. In questa azione del progetto si punta a creare un contatto stabile tra le famiglie e le istituzioni: a due incontri hanno partecipato anche l'assessora Francesca Bertazzoli e la dirigente scolastica Olga Bertolino.

L’evento finale sarà un momento di restituzione pubblica, ma anche di esperienza condivisa: tutte e tutti potranno sperimentare la pratica danzata, in un clima informale e inclusivo. Sono benvenuti anche i bambini e ci sarà una merenda per grandi e piccini.

Un’occasione per conoscere l’esperienza, ascoltare le testimonianze e riflettere insieme su come rafforzare le relazioni tra famiglie, scuola e territorio.