Nuovo fine settimana per Terres Monviso: Busca Summer Party e Sagra dell'albicocca di Costigliole

Il fine settimana nelle Terres Monviso: Busca Summer Party e Sagra dell'albicocca tonda di Costigliole.



Sabato 6 luglio 2024 - Dalle 19.30

BUSCA SUMMER PARTY

Sabato 6 luglio torna il Busca Summer Party: sarà possibile passeggiare per il centro cittadino e favorire degli aperitivi speciali preparati dai bar locali. Il tutto sarà accompagnato dalla musica dal vivo che sarà presente in tre punti differenti:

in Via Umberto I, VEA cantautorato italiano e internazionale

in Piazza Regina Margherita, BOGLIO TRIO CAPINERA con balli occitani tradizionali

in Piazza della Rossa, STRAYS musica hard rock e heavy metal



Infine, sabato prossimo sarà l’occasione giusta per fare acquisti con i negozi aperti e di intrattenere i più piccoli con il Lunapark in Piazza Fratelli Mariano.



Domenica 7 luglio 2024 - Dalle 9.00

SAGRA DELL'ALBICOCCA TONDA DI COSTIGLIOLE

Domenica 7 luglio appuntamento fin dal mattino con la fiera mercato dell’albicocca tonda dei produttori agricoli e artigiani.



Nell’arco della giornata sarà anche possibile:

partecipare al convegno Coldiretti “Ricerca e innovazione sulle principali patologie dell’albicocca tonda di Costigliole”

assistere alla premiazione dei produttori con la consegna de La Tonda d’oro

partecipare alle visite guidate

ascoltare buona musica e danzare, assistere agli spettacoli dal vivo e gustare i prodotti del territorio