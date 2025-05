Chiusa Pesio, “Vorrei, ma… posso!”, un momento di riflessione e confronto dedicato ai giovani, per parlare di futuro, scelte, sogni e paure

Mercoledì 28 maggio alle 21, la Biblioteca Civica “Ezio Alberione” di Chiusa di Pesio ospita l’incontro “Vorrei, ma… posso!”, un momento di riflessione e confronto dedicato ai giovani, per parlare di futuro, scelte, sogni e paure.

In un mondo in continua trasformazione, dove tutto cambia rapidamente, è facile sentirsi disorientati e incerti rispetto al proprio percorso. L’incontro, guidato dalla dott.ssa Elisabetta Ramonda, psicologa specializzata in orientamento scolastico e lavorativo e membro del Team Età Evolutiva di Lilium Spazio Medico, vuole offrire ai partecipanti strumenti pratici per orientarsi meglio tra attitudini personali, opportunità formative e sfide lavorative.

Il percorso formativo “Vorrei, ma… posso!” favorisce il dialogo tra coetanei e la condivisione di emozioni, aspettative e preoccupazioni. Durante la serata si parlerà anche di sport come risorsa educativa e professionale: l’attività sportiva, infatti, rappresenta un vero e proprio laboratorio di vita in cui i giovani possono sviluppare soft skills fondamentali come leadership, resilienza, gestione dello stress, lavoro di squadra e autostima.

Perché partecipare?

Per condividere pensieri e dubbi sul futuro scolastico e lavorativo

Per conoscere strumenti di orientamento utili alla scoperta di sé

Per comprendere le dinamiche del mondo del lavoro e della formazione

Per esplorare il ruolo dello sport nella crescita personale

Per creare relazioni e confrontarsi con chi sta vivendo esperienze simili

L’iniziativa è gratuita e si inserisce nell’ambito del progetto “Giovani in Gioco”, promosso dal Comune di Cuneo, a cui ha aderito il Comune di Chiusa di Pesio, e finanziato dalla Regione Piemonte attraverso il bando “Progetti per i giovani - In ambito sportivo”. Il progetto ha già coinvolto decine di ragazze e ragazzi tra i 15 e i 29 anni in attività sportive gratuite in Valle Pesio, in collaborazione con le associazioni locali e con il supporto di esperti.