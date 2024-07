Saluzzo: arrivano The Swingle Singers, uno dei gruppi corali più amati del mondo

I The Swingle Singers

Domani sabato 6 luglio alle 21, a Saluzzo, Suoni dal Monviso, nell’edizione speciale dei 20 anni di vita si prepara ad ospitare un ospite eccezionale nel cortile del Quartiere (ex caserma Mario Musso): arrivano i The Swingle Singers, uno dei gruppi corali più amati del mondo per un concerto che si preannuncia spettacolare e che è l'unico concerto estivo nell'Italia del Nord.

L'appuntamento, dal titolo “Theatreland, West End to Broadway”, è inserito nel cartellone del festival Suoni delle Terre del Monviso.

Gli spettacoli dei The Swingles sono sempre originali e di altissimo livello, portandoli ad esibirsi nei Teatri e Festival di tutto il mondo. Vincitori di ben 5 Grammy Awards, ogni anno ricevono prestigiosi riconoscimenti internazionali.

Grazie alle loro abilità vocali passano da un genere musicale all'altro, reinventando jazz, classica, pop, folk e "world music", con un repertorio di arrangiamenti in continua crescita e con l'utilizzo di tecnologie sempre nuove e originali,per uno show che non ha eguali. Grazie al seguito di un pubblico transgenerazionale, alle loro travolgenti esibizioni dal vivo, alle colonne sonore per il cinema e la Tv (è loro la sigla del programma “Quark”, con un’esecuzione divenuta leggendaria dell’aria sulla Quarta corda di J. S. Bach), e ad un'evoluzione musicale sempre costante nella creazione di progetti nuovi e originali, gli Swingles sono un punto di riferimento internazionale sin dalla loro fondazione grazie a Mr. Ward Swingle più di 60 anni fa.

Apertura cancelli dalle 19,30. All'interno servizio bar.

I biglietti (posti non numerati su sedie) sono acquistabili:- esclusivamente sul circuito Ticketone (on-line o nei punti vendita) a questo link

-biglietto omaggio per bambini fino a 5 anni compresi, necessaria la prenotazione all' apposito link

InformazioniIl sito web di Suoni dal Monviso è in costante aggiornamento.Potete raggiungerci sui nostri canali social, scriverci una mail a info@suonidalmonviso.it oppure telefonarci ai numeri ri 349 3362980 – 349 328222