Ad Alba "Audiovisivi sotto le stelle": in gara il meglio dell'audiovisivo di Piemonte e Valle d'Aosta

Alba torna ad essere teatro di un nuovo evento regionale di alto livello nel campo della fotografia: lunedì 15 luglio alle ore 21,30 presso l'arena Guido Sacerdote avverrà la premiazione del miglior audiovisivo del Piemonte/Valle d'Aosta durante la serata "Audiovisivi sotto le stelle".



Il Gruppo Fotografico Albese dal 1965 si occupa di fotografia e cultura fotografica, organizzando eventi che radunando appassionati provenienti da tutta Italia. In particolare "i martedì sera fotografici", organizzati in collaborazione con il Comune di Alba e aperti a tutti, hanno preso piede già una ventina di anni fa e poco per volta hanno fatto sì che ci fosse una sempre crescente affluenza di persone, anche esterne al circolo, interessate ai temi proposti. Spesso sono stati invitati alle foto proiezioni anche altri circoli fotografici appartenenti alla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche.



Quest'anno Alba sarà la sede delle premiazioni del 9° Concorso Regionale Audiovisivi interregionale organizzato dalla Diaf all'interno del 18° Circuito Nazionale. Verranno presentati 12 audiovisivi realizzati da fotografi amatoriali di tutto il Piemonte e Valle d'Aosta. Saranno premiati i 3 migliori lavori e si faranno alcune menzioni. Da sottolineare che tra gli autori ben 5 sono membri del gruppo fotografico albese.



Lo scorso anno il primo premio è stato assegnato all'audiovisivo di Loredana Complianno e Sonia Allocca, entrambe socie del GFA, con l'opera "Vertigine".



Questi grandi risultati sono frutto di lavori di gruppo e di formazioni intense. Il Gruppo Fotografico Albese organizza infatti per i soci diverse attività ogni settimana, in particolare ogni martedì sera si svolge l'incontro di circolo, in cui si parla di fotografia, si guardano insieme e si commentano lavori fotografici; il mercoledì sera è dedicato ai corsi di fotografia per principianti, mentre il giovedì sera si svolgono laboratori per la realizzazione delle produzioni audiovisive.



Per creare un audiovisivo si parte da un'idea dell'autore, che può scaturire a fronte di una nuova esperienza, da una passione o anche emergere dagli eventi della quotidianità che caratterizzano le nostre vite. Da qui, si cerca di strutturare un racconto ad immagini, un'idea narrativa che viene poco per volta ampliata da ricerche sul tema. A questo punto si passa alla parte concreta: andare nei luoghi scelti e scattare. Segue poi una parte di selezione delle immagini, la creazione di una loro sequenza e la ricerca di un testo musicale adatto ad accompagnare la storia. Nella fase del montaggio si crea in modo preciso ed evocativo al tempo stesso la sincronizzazione della musica con le fotografie. Non c'è ombra di dubbio, però, che il momento che in assoluto genera maggiore soddisfazione è quello in cui si mostra al pubblico il proprio lavoro: le emozioni diventano un'esperienza individuale e collettiva al contempo, ci si mette a nudo e si rende accessibile agli altri una parte della propria anima. Che cos'è la fotografia, se non la scrittura con la propria luce?