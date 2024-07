Il Comitato commercianti del centro storico di Alba incontra l'Amministrazione comunale

Martedì 2 luglio, presso la Sala Unesco dell’ACA, si è svolto il primo incontro tra il comitato “Alba Sotto Le Torri – Commercianti Centro Storico” aderente all’Associazione Commercianti Albesi e la nuova Amministrazione comunale.

La presidente di “Alba Sotto le Torri” Micaela Delsanto, con il responsabile dell’Area Marketing del territorio Marco Scuderi e il funzionario ACA Edoardo Accossato – presente il direttore ACA Fabrizio Pace -, hanno presentato al neoeletto sindaco Alberto Gatto e all’assessore al commercio con deleghe al decoro, all’ambiente e alle attività produttive Roberto Cavallo, un documento contenente una serie di tematiche inerenti al centro storico albese.

Tra i vari argomenti evidenziati dai commercianti, spiccano una serie di indicazioni e problematiche di decoro urbano: la necessità di una maggior uniformità di stile nell’arredo e per i contenitori della spazzatura, la sistemazione del porfido e un forte invito a eseguire con maggior frequenza la pulizia e il lavaggio delle strade per risolvere l’annoso problema di mozziconi e deiezioni animali.

«Il Centro Storico di Alba deve essere il fiore all’occhiello dei territori patrimonio Unesco – dichiarano il direttore Fabrizio Pace e Marco Scuderi -. Le segnalazioni sul decoro e la pulizia urbana che da anni poniamo all'attenzione, hanno l’obiettivo di rendere la nostra città sempre più accogliente e vivibile per cittadini e turisti. Il monitoraggio e il rispetto delle regole è il punto di partenza per mantenere la nostra offerta turistica tra le eccellenze a livello mondiale, come il recente passaggio del Tour de France ha certificato. Ringraziamo la nuova Amministrazione comunale per la disponibilità al confronto, a pochi giorni dal suo insediamento e siamo certi che la collaborazione proseguirà nel migliore dei modi, alla ricerca costante di soluzioni utili e migliorative per tutti».

«Un incontro proficuo a pochi giorni dall’insediamento, che fa seguito a quelli svolti in campagna elettorale. Abbiamo stabilito alcune priorità su cui andare a lavorare fin da subito come decoro e pulizia, e soprattutto - dichiarano il Sindaco Alberto Gatto e l’Assessore Roberto Cavallo - abbiamo l’intenzione, condivisa con ACA e il comitato “Alba Sotto Le Torri - Commercianti Centro Storico”, di incontrarci con regolarità per confrontarci sulle scelte ed ascoltare esigenze e valutazioni dai commercianti. Per il centro storico, ma anche per tutte le altre aree commerciali e non di Alba, il dialogo sarà parte integrante e fondamentale dell’azione amministrativa».