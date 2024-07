I Geometri piemontesi e lombardi si laureano presso l’Ateneo di Pavia

Presso il Campus Universitario di Pavia, si è svolto un importante incontro dedicato alla laurea professionalizzante per Geometri denominata Tecnologie Digitali per le Costruzioni l’Ambiente e il Territorio (TeDCAT).

Tale corso di laurea è attivo presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia da due anni, questo ateneo insieme a quello già operativo a Genova, laureeranno i nuovi Geometri.

È un corso professionalizzante (non sarà più necessario superare l’esami di abilitazione) e potrà essere svolto sia in presenza che per via telematica anche lavorando, ci sono particolari facilitazioni per gli Studenti Lavoratori con riconoscimento ai Professionisti di crediti formativi universitari in base al curriculum lavorativo.

L’incontro è stato gestito da prof. Andrea Penna, Presidente del Consiglio Didattico in Ingegneria Civile e Ambientale e dal prof. Vittorio Casella, referente di TeDCAT. Il carattere professionalizzante della Laurea, durante il terzo anno prevede un tirocinio di circa nove mesi presso studi professionali e/ aziende del settore e/o Enti Pubblici.

Erano presenti numerosi Enti, le rappresentanze di 15 Collegi dei Geometri del Piemonte e della Lombardia che hanno sottoscritto un accordo di collaborazione con l’Ateneo pavese.

Il presidente del Comitato Regionale dei Geometri e dei G.L. del Piemonte, Geom. Carlo Cane di Diano d’Alba e il presidente della Consulta Regionale Geometri e G. L. della Lombardia, Geom. Fabio Signorelli di Pavia, hanno presentato agli studenti le attività professionali che andranno a svolgere durante questo periodo analizzando le nuove tecnologie presenti nell’ambito della professione e la loro utilizzazione pratica.

Tutti hanno sottolineato quanto sia richiesta dal mondo del lavoro la figura professionale del Geometra Laureato, un professionista-imprenditore moderno con un ruolo chiave nell’innovazione e nella transizione digitale applicata al territorio e al mondo delle costruzioni.

Ricordiamo al fine della corretta conoscenza di questo contesto che il Corso Universitario da Geometra può essere frequentato dai diplomati del CAT (Costruzione Ambiente Territorio – ex Istituto Tecnico per Geometri) e da numerosi altri Istituti, quali ad esempio, i Licei Scientifico e Artistico oltre alle scuole di formazione tecnica assimilabile.