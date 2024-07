Enti locali, venerdì il convegno dell'UNCEM sulla revisione del Testo Unico

Uncem rileva da diversi anni la necessità di una complessiva revisione del decreto legislativo 267 del 2000, il Testo Unico degli Enti locali, unito a una riconfigurazione dei ruoli delle Camere, delle materie assegnate alle Regioni, del perimetro stesso delle Regioni, per poi rivedere governance, assetto, impegno e materie di competenze degli Enti locali. I Comuni sempre più devono lavorare "nel NOI", non da soli. Una revisione della legge sugli Enti locali che negli ultimi dieci anni non è mai stata organica e pianificata, oggetto di un ampio dibattito parlamentare e con le forze istituzionali, sociali, economiche, bensì poco armonico e orientato a riscritture di pezzi di Tuel non sempre necessari e auspicati dal sistema degli Enti locali.



"Serve una nuova legge nazionale sugli Enti locali, unita poi a leggi regionali. Come in Piemonte - afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem - dove vi sono 51 Unioni montane di Comuni che vanno rafforzate. Altre tre Regioni italiane hanno ancora le Comunità montane, e anche qui serve un rafforzamento. Alcune Regioni hanno distrutto tutto, e i Comuni sono soli. Non è più sostenibile. Penso che vada fatto di più, a livello nazionale e regionale. Smontare tutto è stato drammatico in troppe Regioni. Ne parleremo venerdi a Cuneo".



Il convegno di venerdì, con Sindaci, Amministratori locali, esperti di Enti, Parlamentari si inserisce nel lavoro che il Progetto ITALIAE sta facendo, promosso dal Dipartimento degli Affari regionali e delle Autonomie. L'evento sarà anche l'occasione per ricordare Lido Riba, Presidente Uncem Piemonte, nel secondo anniversario della morte.