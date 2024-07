In pensione la storica fiduciaria della primaria di Ceva la collaboratrice scolastica di Lesegno

In occasione del Collegio Docenti di fine anno scolastico, la comunità scolastica dell'Istituto Comprensivo "Attilio Momigliano" di Ceva ha portato un riconoscente e commosso saluto a due "colonne" della scuola che vanno meritatamente in pensione.

Si tratta della maestra Maria Rosa Mazzone, storica fiduciaria del plesso della primaria di Ceva, dopo ben 43 anni di insegnamento e migliaia di bambini formati e la collaboratrice scolastica-capo del plesso di Lesegno, signora Lucia Icardi, un riferimento sicuro e gentile per insegnanti, bambini e collaboratori scolastici.

Omaggio floreale e pacco-dono per le due neo-pensionate e, per l'insegnante Maria Rosa, anche una targa donata a titolo personale dal dirigente scolastico prof. Bruno Gabetti come segno di riconoscenza per il lungo, prezioso e discreto servizio a favore della comunità scolastica.