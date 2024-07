Messa in sicurezza la provinciale 288 di Roburent dopo il cedimento

È già stata messa in sicurezza la provinciale 288 che dal Comune di Roburent porta alla frazione Prà, a seguito di una frana che ha interessato il tratto stradale negli scorsi giorni.

"Siamo già intervenuti - spiega il consigliere provinciale Pietro Danna - per mettere in sicurezza e nei prossimi giorni faremo ulteriori sopralluoghi ed approfondimenti per comprendere cause cedimento e capire come intervenire. Interesserò anche Assessore Regionale Gabusi al fine di capire se la Regione potrà darci una mano in tal senso. Condivideremo i prossimi passi con il neo sindaco Emiliano Negro e la sua amministrazione".