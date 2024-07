Mondovì: il centrodestra contrario all'area per sepolture non cattoliche, ma la variazione venne approvata all'unanimità

"Valuteremo se richiedere una revisione del Regolamento cimiteriale". Questo quanto si legge nella nota diffusa dal centro destra monregalese (leggi qui), in relazione alla destinazione delle aree del campo comune “riservate” a culti diverso da quello cattolico.

La decisione di destinare parte del "campo M", ossia quello per le sepolture comuni, a culti come quello islamico era stata adottata dal Consiglio Comunale nel novembre del 2021, quando la proposta per la variazione al regolamento di polizia mortuaria era stata approvata all'unanimità (dall'allora centro destra e anche dal consigliere Giancarlo Battaglio del gruppo 'Ideali in Comune', oggi rappresentato in Consiglio dal consigliere Enrico Rosso).

Nessuno - né di maggioranza, né delle minoranza, all'epoca si mostrò contrario all'iniziativa che, come spiegò l'allora assessore ai Lavori Pubblici Sandra Carboni, sarebbe andato a colmare una necessità della Città.

"Nell’attuale definizione di campi di inumazione comuni non è oggi precisato di dedicare specifiche parti al culto dei defunti di altre religioni –; aveva spiegato l'assessore - anche se a Mondovì esiste da sempre un’area del cimitero cittadino espressamente dedicata ai defunti di religione ebraica".

Il provvedimento, inoltre, era stato adottato in forza delle elaborazioni statistiche Istat per l'analisi e l'interpretazione dei fenomeni demografici, economici e sociali. Elaborazioni che avevano evidenziato come, a Mondovì, i cittadini di origine straniera, e dunque anche di altre culture religiose, superasse il 12% della popolazione residente.