Ospedale di Ceva: "struttura primaria per la collettività o destinato a chiudere?"

***Riceviamo e pubblichiamo*** Egr. Dott. Alberto Cirio e assesssore alla Sanità Federico Riboldi, in questi ultimi giorni leggendo alcuni articoli di quotidiani e settimanali, siamo venuti a conoscenza che presso l'ospedale di Mondovì verranno realizzati nuovi posti letto per fare fronte alle esigenze del Pronto Soccorso, Rianimazione e ultimato il progetto per la Dialisi.

La popolazione si chiede: l'Ospedale di Ceva è ancora in grado di funzionare come struttura sanitaria primaria a tutela della collettività, o se sia meglio chiuderlo e destinarlo ad altra funzione ricorrendo definitivamente a Mondovì?





Questa domanda egr. Presidente e Assessore, non è fatta per una sterile polemica ma per le conseguenze che incidono nella vita delle persone e per argomenti dibattuti poco tempo fa nella città di Ceva, con sindaci, candidati, medici, associazioni e popolazione che di seguito evidenziamo:

A) Mancanza di sale di rianimazioni.

B) Chiusura dalle ore 8,00 alle 20,00 di tutti i giorni del Pronto Soccorso. Causando pericolosi ritardi per raggiungere il nosocomio di Mondovì e in alcuni casi anche quello di Cuneo. Soprattutto per coloro che arrivano dai lontani comuni della Val Tanaro e non solo, almeno che non si pensi di fare ricorso continuamente dell'Elisoccorso con costi altissimi.

C) Impossibilità di poter utilizzare nelle ore serali e notturne, la pista di atterraggio e decollo elicotteri presente all'interno dell'ospedale di Ceva, causa la mancanza dell'idoneo e obbligatorio impianto d'illuminazione.

Infine il Movimento Indipendenza! regionale e Consigliare di Priola, in attesa che nel prossimo mese di ottobre venga sottoscritta la nuova Convenzione riguardante le prenotazioni visite, (Cup) possa portare reali e non fittizi vantaggi alla popolazione, come le previste 82 Case di Comunità, di cui ad oggi solo 38 sono in funzione, si augura che i vertici regionali mantengano le promesse fatte in campagna elettorale e continuamente ribadite, in modo da evitare di essere abbinati alla famosa battuta cinematografica: "Solo chiacchiere e distintivo, chiacchiere e distintivo". Capogruppo Consigliare Indipendenza! Priola Sergio Fuschi