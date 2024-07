A Cervere la prima edizione di "Fitwalking dell'anima"

L’Anfiteatro dell’Anima, un luogo suggestivo e magico, ospiterà la prima edizione del Fitwalking dell’Anima”, “un’esperienza unica e non competitiva che si svolgerà in un contesto naturale incantevole, dove la gioia di partecipare sarà condivisa in un luogo che vede l’esibizione di grandi artisti.



L’evento, organizzato dall’ASD Avis Atletica Fossano ’75 CRF in collaborazione con l’Anima Festival, sarà un’occasione per immergersi nella bellezza del paesaggio e vivere un’esperienza di camminata unica.



Evento ludico motorio con approvazione UISP n. 4690 del 18/06/2024 ed evento Fitwalking con relativa approvazione n. 20/2024 del Fitwalking Center.