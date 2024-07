Il “Paulaner Oktoberfest Cuneo” apre le selezioni per 250 posti di lavoro a tempo determinato

È partito il conto alla rovescia verso il “casting day” di fine luglio per lavorare alla settima edizione del “Paulaner Oktoberfest Cuneo”, in programma presso l’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione 1 a San Rocco Castagnaretta) da giovedì 26 settembre a domenica 13 ottobre 2024, per complessivi 12 giorni di apertura con chiusura feriale dal lunedì al mercoledì in ciascuna delle tre settimane di svolgimento dell’evento.



La selezione si svolgerà mercoledì 31 luglio a partire dalle ore 16 presso la sede di Confartigianato Imprese Cuneo, mentre le candidature si possono presentare fino al giorno precedente sul sito Internet ufficiale dell’evento, a cui si può accedere anche tramite i canali social ufficiali dell’evento.



Sul portale web sarà facile candidarsi grazie ad un form da compilare ed un video che illustra nello specifico le mansioni ricercate dagli organizzatori, così che ciascuno possa già proporsi nel ruolo per cui si sente più portato. Sarà anche possibile indicare la fascia oraria preferita per il colloquio ed eventuali limitazioni giustificate alla propria disponibilità nei giorni di svolgimento dell’evento.



“L’anno scorso eravamo partiti dicendo che avremmo assunto 200 persone e alla fine siamo arrivati ad averne più di 260, così quest’anno diciamo che ne cerchiamo almeno 250 – spiegano gli organizzatori della società cuneese Sidevents Srl - . Con la Confartigianato di Cuneo, che si occuperà della regolarizzazione delle assunzioni a tempo determinato secondo il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del Settore Turistico e Alberghiero, stiamo inoltre cercando dei modi per premiare l’impegno dei ragazzi in maniera meritocratica e lasciare così loro in tasca qualcosa di più a livello economico, chiaramente sempre nel rispetto della normativa prevista dal CCNL applicato. Da sempre l’Oktoberfest di Cuneo si rivela un’opportunità di lavoro interessante per centinaia di giovani cuneesi, soprattutto studenti universitari, che hanno così modo di guadagnarsi qualcosa in un contesto di festa e aggiungere al loro bagaglio un’esperienza professionale. Per questo invitiamo tutti a diffondere il più possibile questa opportunità di lavoro”.



I due requisiti richiesti per poter accedere alle selezioni sono aver compiuto la maggiore età e, per gli extra-comunitari, essere in possesso del permesso di soggiorno.



L’apertura dell’Oktoberfest solo nei week-end, dal giovedì alla domenica, già sperimentata con successo l’anno scorso e confermata anche quest’anno, permette a tutti di avere qualche giorno di riposo in più in settimana e rende più facile entrare nella squadra per via di un impegno lavorativo più concentrato nel tempo. Le figure richieste per formare la squadra del “Paulaner Oktoberfest Cuneo” 2024 sono: camerieri (runner beer e runner food), personale di sala (prese comande, kellerine, bretzeline, comì di sala), addetti al banco caffè e alla vendita gadget, personale di cucina (cuochi, aiuto cuochi e altre mansioni più semplici), hostess per il punto informazioni e per la gestione delle prenotazioni, addetti alla logistica (parcheggiatori, personale alle porte di sicurezza, lavaggio e pulizie) per finire “spillatori” di birra Paulaner e altre figure che saranno impiegate nella birreria.