Sinio, l'ex sindaco Sergio Seghesio premiato per i suoi 25 anni di amministrazione. Il governatore Cirio: "Grazie per il tuo impegno" [FOTO]

"Per me è un grande piacere essere qui per ringraziarti di cuore per la passione, l’amore e l’impegno che in questi anni hai messo a disposizione dell’intera comunità": questo il messaggio lasciato dal governatore Alberto Cirio, durante la cerimonia di premiazione dell'ex sindaco di Sinio Sergio Seghesio, a cui è stata consegnato un quadro contenente la sua fascia di sindaco e una pergamena con una speciale dedica per i suoi 25 anni in amministrazione, di cui 15 da sindaco.

Alla manifestazione, svoltasi ieri, domenica 7 luglio, erano presenti anche il presidente della Provincia Luca Robaldo, il neo eletto sindaco Enzo Capra e i tanti primi cittadini della zona in ricordo del suo "lungo impegno a servizio della comunità locale".

"In questi anni Sergio Seghesio si è distinto per il proprio impegno, la propria disponibilità e le proprie capacità che gli hanno permesso di superare momenti complessi nell’amministrazione guadagnandosi la gratitudine e l’apprezzamento di tutta la popolazione nonché il rispetto e la considerazione delle istituzioni e degli altri colleghi sindaci con cui ha sempre collaborato. Le sue capacità relazionali e la sua concretezza volte a ottenere il meglio per Sinio rimarranno per noi un punto di riferimento ed un esempio da seguire", ha commentato il sindaco di Sinio Enzo Capra.