Europei juniores di nuoto: Sara Curtis chiude con il bottino di sei ori e un argento

Conclusi i campionati europei juniores di nuoto a Vilnius, in Lituania.

L'Italia vince il medagliere e si aggiudica il trofeo della classifica a squadre con 13 ori, 9 argenti e 3 bronzi per un totale di 935 punti. Venticinque medaglie, superate le ventuno dell'edizione di Belgrado 2023 (9-8-4). Gli azzurrini di Marco Menchinelli sono andati a podio con tutte ed otto le staffette: sei volte d'oro e due d'argento. L'ultima giornata è letteralmente dominata dall'Italia.

Chiusura da fuochi d'artificio con le 4x100 miste, entrambe sul gradino più alto del podio come nell'edizione di Belgrado 2023: la staffetta femminile si impone in in 4'04"48 davanti a Francia (4'05"46) e Danimarca (4'05"85). Questi i rilevamenti delle azzurre: Benedetta Boscaro (1'03"44), Irene Mati (1'08"76), Caterina Santambrogio (58"60) e l'olimpica Sara Curtis (53"68).

Il bottino della 17enne di Savigliano - allenata da Thomas Maggiora per il CS Roero - conta alla fine dei campionati europei sei medaglie d’oro: 4x100 stile libero femminile, 50 dorso in 27”94 (record italiano cadette), 4x100 stile libero mista, 50 stile libero impreziosito in batteria col record dei campionati in 24"67, 100 stile libero in 54"22 (limato il suo record italiano cadette) e 4x100 mista. Ed inoltre l’argento conquistato con la 4x100 mista mixed.

Lo scorso anno a Belgrado aveva conquistato 3 ori (50 stile libero, 4x100 stile libero e 4x100 mista) e 2 argenti (100 stile libero e 4x100 stile libero mista).