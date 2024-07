Mondovì, posticipata l’apertura della mostra su Andy Warhol

Avrebbe dovuto inaugurare il prossimo 13 luglio la mostra “Andy Warhol Influencer” promossa dall’associazione Be Local nella rinnovata ex chiesa di Santo Stefano di Mondovì Breo. Al fine di consentire l’esposizione di un maggior numero di opere, alcune delle quali in prestito all’estero fino al 25 luglio, e per favorire in contemporanea una più efficace operazione di arredamento urbano a tema (con la posa, a titolo esemplificativo, di alcune Campbell’s Soup Cans), l’iniziativa slitta in realtà di qualche settimana, con la nuova inaugurazione fissata per il 3 agosto prossimo e la chiusura analogamente spostata al 6 gennaio 2025.

"Non vediamo l’ora di poter accogliere un genio come Andy Warhol nella nostra città e siamo quindi dispiaciuti, come tutti, per questa breve dilatazione temporale, che ci permetterà comunque di godere più a lungo delle sue opere - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessora alla Cultura, Francesca Botto. "Grazie ovviamente a Be Local e al curatore Gianfranco Rosini in particolare, per l’ampliamento numerico, qualitativo e temporale dell’esposizione e per la cura con cui stanno progettando anche gli allestimenti urbani. Siamo sicuri che la nuova veste espositiva, ancora più ricca ed eterogenea, riuscirà a compensare i venti giorni di ritardo".