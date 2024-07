Riconoscimenti al merito sportivo a Marene: premiate le squadre di volley femminile e calcio U19

Sono stati conferiti nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 8 luglio a Marene i riconoscimenti al merito sportivo per le squadre del volley femminile e calcistica U19.

A premiare i giovani atleti marenesi il sindaco Alberto Deninotti con l’assessore alla cultura Alessandra Testa.

Sono state donate da parte dell’amministrazione comunale due targhe ai rappresentanti delle due società sportive che si sono distinte per i loro brillanti risultati e per l'impegno profuso nello sport: il Volley Marene per la promozione in serie C, e il Marene Calcio per i risultati ottenuti nel campionato provinciale categoria Juniores U19, nella stagione 2023/2024 appena conclusa.

A ritirare i riconoscimenti sono stati Giulia Goitre capitano Volley Marene serie C con Marco Goitre presidente volley e Marina Trucco.

Per il calcio: Adriano Bergese presidente Asdc Marene assieme ai capitani Francesco Biolatto e Matteo Carena con l’allenatore Gabriele Gillio.

Alla cerimonia hanno assistito gli atleti delle due squadre premiate e alcuni marenesi.

“Questa premiazione – afferma il sindaco Deninotti - non è solo un riconoscimento per i successi ottenuti sui campi da gioco, ma è anche un'occasione per riflettere sul ruolo fondamentale che lo sport riveste nel nostro paese.

A nome dell'intera Amministrazione Comunale, rivolgo ai dirigenti, agli allenatori e agli atleti delle due società i miei più sinceri complimenti per i traguardi raggiunti. Vi ringrazio per il vostro prezioso contributo alla crescita sportiva e sociale della nostra comunità.