Scopri le Competenze del Futuro con il workshop gratuito al museo della ceramica di Mondovì

Il progetto europeo Dialog City ha condotto uno studio che ha portato alla luce un dato sorprendente: molte delle competenze che saranno essenziali per il nostro futuro sono già presenti in noi, spesso latenti e inespresse. Questo studio ha messo in evidenza che tali competenze, comunemente riscontrate tra gli artisti, sono in realtà diffuse in molti di noi. Tuttavia, per farle emergere e renderle efficaci, è necessario riscoprirle e allenarle.

Per questo motivo, il prossimo 10 luglio, dalle 14:15 alle 17:15, presso il Museo della Ceramica a Mondovì, si terrà un workshop gratuito volto a identificare e potenziare queste competenze. Il workshop sarà condotto da due esperte del settore: Irene Cornaglia del Cfpcemon e Laura Cassardo di CIAC Formazione.

L'incontro, strutturato attraverso giochi e attività di teambuilding, offrirà ai partecipanti l'opportunità di scoprire quali competenze future possiedono già e come possono svilupparle ulteriormente per diventare soggetti proattivi del cambiamento.

Dettagli dell'evento:

Data: 10 luglio

Orario: 14:15 - 17:15

Luogo: Museo della Ceramica, Mondovì

Conduttrici: Irene Cornaglia (Cfpcemon) e Laura Cassardo (CIAC Formazione)

Registrazione: Iscriviti qui https://www.eventbrite.it/e/<wbr></wbr>biglietti-futures-literacy-<wbr></wbr>workshop-siamo-soggetti-<wbr></wbr>proattivi-del-cambiamento-<wbr></wbr>929606938377?aff=ebdsshios