Intervento dei Vigili del Fuoco di Garessio e dei carabinieri di Mombasiglio per l’allarme lanciato ieri sera, lunedì 8 luglio, intorno alle 21,30 in via Calizzano dove un uomo di 83 anni non rispondeva alle chiamate dei parenti.

Purtroppo, all’arrivo dei soccorritori l’anziano veniva ritrovato deceduto per cause naturali.

È intervenuto anche il personale della Croce Bianca di Ceva