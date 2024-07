Busca, al parco dell'Ingenio c'è "Tuttecose"

L’associazione di Andirivieni Cohousing con il patrocinio della Città organizza per sabato 13 luglio al parco dell’Ingenio una nuova iniziativa composta da sport, spettacolo, musica, convivialità (biglietti disponibili su tuttecose.eventbrite.it) da titolo Tuttecose. L’appuntamento è alle 17:30: saranno disponibili attività sportive organizzate insieme al gruppo Corriamo un po’, all’allenatore Simone Milella e all’insegnante di yoga Valeria Pretato.



Si potrà correre, camminare, seguire una sessione di fitness o partecipare ad una lezione di yoga. Dopo l’attività fisica si potranno usare anche spogliatoi e docce della Podistica buschese.



Non ci sono limiti di età, quindi chiunque voglia trascorrere del tempo all’insegna dello sport potrà iscriversi. Dopo questo primo momento si potrà godere del parco dell'Ingenio gustando i piatti preparati da Catering Naturel e la birra prodotta con il luppolo di Andirivieni.



La serata proseguirà con un concerto live de Il Cairo, cantante e musicista milanese, seguito da un dj set di Colan, polistrumentista di origine monzese. Per chi desidera vivere ancora di più l’esperienza di Tuttecose, sarà possibile pernottare in tenda nel parco. Per partecipare alle attività sportive e dormire in Itenda è necessario iscriversi e pagare su tuttecose.eventbrite.it. Il concerto e la cena possono anche essere acquistati in giornata.



Informazioni: 346.3633382 (Stefano)