Mondovì: grande attesa per "Ferrone in festa"

La Proloco "Cui dur Ferun" di Mondovì borgo Ferrone ha programmato l’edizione 2024 di "Ferrone in festa" che, quest’anno, si terrà da venerdì 26 luglio a lunedì 29 luglio 2024 presso la tensostruttura montata in largo Piergiorgio Frassati a Mondovì Borgo Ferrone di fronte alla Chiesa Parrocchiale.



La festa ha l’obiettivo di essere un’occasione di aggregazione, di incontro, di festa per il rione e per la città con un programma che offre un ampio ventaglio di iniziative e di attività adatte ad ogni fascia di età.



Il netto ricavo della lotteria sarà destinato all’acquisto di attrezzature per i reparti dell’"Ospedale di Mondovì”.

Il programma della manifestazione

VENERDI’ 26 LUGLIO 2024

dalle 19:30 “Hamburger e panini”;

dalle 21:30 serata musicale con il gruppo “Autoradio”;



SABATO 27 LUGLIO 2024

dalle 10 alle 18 “FERRONE GAMES – 2° EDIZIONE (tavolo di giochi di ruolo e tavoli per giochi da tavolo);

dalle 12:30 Pasta per tutti (evento gratuito);

dalle 19:30 “Hamburger e panini”;

dalle 21:30 “Dj set di Dj Turco ed Aperol Spritz Party;



DOMENICA 28 LUGLIO 2024

dalle 12:30 aperitivo sotto il tendone;

dalle 15 intrattenimento per bambini, ragazze e famiglie: laboratori in collaborazione con museo della stampa e Ceramica Besio 1842, attività sportive con Olimpic Ferrone, letture ad alta voce con “Little Bibliolibrì itinerante di Cristina Zocco”, Ludobus Proposta 80, costruzioni di palloncini ed olimpiadi poco serie con i “Nulla di Serio”;

ore 17: spettacolo “Il baule dei sogni perduti” con il Mago Sereno;

per i più grandi visite guidate alle Cappelle di San Bernolfo e di San Bernardo delle Forche;

dalle 19:30 “La polenta di Bruno” (euro 10,00)

dalle 21:30 Serata di ballo liscio con “Alberto e Simone”



LUNEDI’ 29 LUGLIO 2024

dalle 19:30 “Raviolata alla nostra maniera” (euro 15,00);

dalle 21:30 “Serata SIXTIES GRAFFITI” ed “ESTRAZIONE DELLA LOTTERIA”