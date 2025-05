L’associazione culturale San Fiorenzo APS affiliata Acli inaugura la nuova guida multilingue

Domenica 11 maggio, alle ore 16, si svolgerà presso la chiesa di San Fiorenzo a Bastia Mondovì la presentazione della nuova audio-video guida multilingue, accessibile anche per persone straniere e sorde.

L’iniziativa nasce dai volontari dell’Associazione Culturale San Fiorenzo APS affiliata Acli, come ha spiegato il presidente Aldo Clerico:

“Da anni i volontari dell’associazione permettono di entrare nella chiesa e di visitarla con il loro accompagnamento gratuito, tutte le domeniche tra aprile e ottobre dalle 15 alle 18. Ma ormai non siamo più sufficienti e purtroppo non riusciamo a guidare chiunque, dato che tantissimi sono i visitatori stranieri e i nostri volontari non conoscono altre lingue”.

Alla guida si accede con il proprio Smartphone, scansionando un QRcode all’ingresso, selezionando la propria lingua e seguendo poi i numeri indicati lungo il percorso. Le lingue disponibili sono cinque: italiano, francese, inglese, tedesco e Lingua Italiana dei Segni (LIS).

Quest’ultima, introdotta grazie alla collaborazione con l’Istituto dei Sordi di Torino, permette di ampliare la fruizione del bene culturale anche alle persone sorde, in linea con l’attenzione sempre più forte che i luoghi della cultura stanno dedicando all’accessibilità universale e per garantire il pieno diritto alla partecipazione culturale di tutte e tutti, al di là delle disabilità.

Appuntamento dunque domenica 11 maggio alle 16, presso la chiesa di San Fiorenzo a Bastia Mondovì, realizzata nel 1472, con i bellissimi affreschi delle storie dei Santi, della Vita e della Passione di Cristo, del Paradiso e dell’Inferno.

Per informazioni è possibile seguire l’Associazione Culturale San Fiorenzo sulla relativa pagina Facebook.