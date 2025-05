Alba, da lunedì 12 a venerdì 23 maggio torna “Il Teatro dei Ragazzi”

Conclusa la stagione 2024/25 del “G. Busca” di Alba, torna il Festival di Teatro Studentesco “Il Teatro dei Ragazzi”: manifestazione organizzata in collaborazione con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus, riservata agli studenti albesi e del circondario, che avranno modo di presentare di fronte ad un vero pubblico il frutto dei loro lavori, nati nel corso dei laboratori teatrali.

Nel periodo compreso tra il 12 e il 23 maggio, il Teatro lascia spazio ai giovani di tredici scuole di Alba e dintorni, dalle primarie alle superiori.

La programmazione prevede spettacoli mattutini alle ore 10:00 riservati ad un pubblico scolastico, e spettacoli serali alle ore 21:00 aperti ad un pubblico di genitori, amici e a tutti gli amanti del teatro.

Il Festival è qualcosa di più di una semplice rassegna di spettacoli per studenti: è l’opportunità data ai giovani di fare teatro, di mettersi seriamente in gioco, provando ad interpretare un ruolo, vincendo le proprie paure, controllando le proprie emozioni, imparando a confrontarsi e a interagire con i coetanei, riuscendo sempre ad essere coinvolgente, originale e divertente.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito ma è necessario prenotare il posto. Per gli spettacoli in programma al mattino le scuole possono prenotare dalle 9 alle 12 all’Ufficio del Teatro tel. 0173 292470 biglietteria.teatrosociale@comune.alba.cn.it, per le recite serali le varie scuole avranno a disposizione i posti per i famigliari dei ragazzi, il restante pubblico può prenotare alla mail biglietteria.teatrosociale@comune.alba.cn.it