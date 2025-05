Moretta, la compagnia "Pensieri e Parole" porta in scena la rappresentazione del "Pigmalione"

La Città di Moretta ospita sabato 17 maggio 2025 alle ore 20,30, presso il salone polivalente di Cascina San Giovanni, la compagnia teatrale “Pensieri e Parole” nella rappresentazione del “Pigmalione” di Bernard Shaw.

Secondo il mito raccontato da Ovidio, Pigmalione era un re-scultore cipriota che scolpì un nudo femminile talmente affascinante da innamorarsene perdutamente. Dopo aver dormito diverse notti accanto alla sua opera, Pigmalione si recò nel tempio di Afrodite chiedendo che trasformasse la scultura in una fanciulla: la dea acconsentì e diede la vita alla statua.

Il racconto mitologico fu poi ripreso dal drammaturgo irlandese George Bernard Shaw che, nella commedia Pygmalion (1913), trasferì la figura dello scultore in Mr. Higgins, un professore di fonetica che scommette con il suo amico, il colonnello Pickering, di essere in grado di trasformare una stracciona ed ignorante fioraia ambulante (Liza) in una raffinata donna della buona società. In effetti così avviene, ma non senza colpi di scena.

Dalla commedia fu tratto il famoso musical teatrale My Fair Lady (1956), con Julie Andrews nel ruolo della fioraia, e la relativa versione cinematografica (1964) con Audrey Hepburn, oltre a diversi altri adattamenti.

La regia è di Marzia Zanardi. A dare vita ai celebri personaggi della commedia saranno Paolo Lavagno nei panni del professor Higgins e Graziana Bonandin nel ruolo di Liza, la fioraia protagonista della trasformazione. Accanto a loro, Luca Alberti interpreterà il colonnello Pickering, mentre Paola Palombo sarà la signora Pearce. Ettore Morelli vestirà i panni di Doolittle, Donatella Panzoni quelli della signora Higgins, e Cristina Morelli darà voce al personaggio di Violet.

L’ingresso è libero.