A Frabosa Soprana seconda settimana per i corsi di perfezionamento musicale dei giovanissimi

È iniziata ieri, lunedì 8 luglio, la seconda settimana dei Corsi di Perfezionamento Musicale riservata ai giovanissimi: sono oltre 90 i ragazzi che si perfezionano a Frabosa Soprana, riempiendo il paese di musica dal mattino alla sera. Le lezioni si svolgono infatti in oltre 16 aule usate in contemporanea, dalla Biblioteca Comunale alla Chiesa di San Rocco e a tutti i locali della Sala Polivalente e della Scuola Elementare, creando un auditorium a cielo aperto.

Sabato 13 luglio alle ore 21.00 (Sala Polivalente, Frabosa Soprana) la collaborazione con la Matthew's Steel Orchestra di Trinidad porterà a Frabosa un viaggio musicale a Trinidad e Tobago con lo spettacolo Calypso, dedicato alla cultura afroamericana con musicisti e percussionisti d'eccezione.

Si continua poi domenica 14 luglio: per far fronte a tutte le prenotazioni, abbiamo organizzato due turni di spettacolo (ore 10.30 e 11.45, Sala Polivalente, Frabosa Soprana) con l'Orchestra Giovanile TAKKA BAND diretta da Tamara Bairo per Potpourrì, che vedrà sul palco oltre 80 giovani musicisti.

Lunedì 15 luglio ore 21.00 (Chiesa del Serro, Frabosa Soprana) scopriremo le potenzialità timbriche dello strumento principe della famiglia dei fiati, il flauto, e dei suoi strumenti congeneri, con il Quartetto Blow, formato da Alberto Barletta (primo flauto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI), Elisa Parodi, Paola Dusio e Fiammetta Piovano; tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.