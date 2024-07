Atletica: Pietro Riva in grande spolvero sui 5000 metri, in Francia tempo di 13:18.29

Prosegue il buon momento di forma di Pietro Riva.

Il vicecampione europeo della mezza maratona, medaglia d’oro a squadre allo stadio Olimpico in occasione di Roma 2024, si migliora nei 5000 metri in Francia, a Maisons-Laffitte, con il tempo di 13:18.29 nella gara vinta dal burundese Egide Ntakarutimana (13:00.74), tesserato per la Casone Noceto.

Per l'albese delle Fiamme Oro si tratta di un progresso di oltre quattro secondi rispetto al 13:22.73 realizzato due anni fa a Rovereto.

Con la prestazione in Francia sbarca nella top ten italiana di sempre, al settimo posto, preceduto da fuoriclasse di ieri e di oggi come il primatista Yeman Crippa (13:02.26), Antibo (13:05.59), Panetta (13:06.76), Cova (13:10.06), Mei (13:11.57) e Di Napoli (13:17.46).