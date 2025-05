Ultime ore per iscriversi alla StraSavian 2025

Stanno per essere chiuse le iscrizioni alla StraSavian 2025 di sabato 17 maggio. Il termine è giovedì 15 maggio, alle 12, per i gruppi, e venerdì 16 maggio maggio, alle 12, per i singoli. È possibile iscriversi anche nella mattinata di sabato, prima della partenza, ma senza diritto ai gadget.

In programma eccezionalmente di sabato – per motivi organizzativi legati a concomitanze con altri eventi – l'edizione di quest'anno prevede come sempre due percorsi: quello Open (circa 12 km) e quello Classico (circa 6 km).

Per il primo, la partenza è alle 9 da piazza Santa Rosa, con proseguimento in via Alfieri, via Torino, corso Nazario Sauro, via Trento, via Saluzzo, via Bisalta (Passeggiata dei Mosaici lungo il Maira), via Della Morina, via della Colonia, Sentiero Tortone, Strada Solerette, via Suniglia, via Mormanno, via G. Deledda, via Leopardi, passerella attaversamento di via Leopardi, viale Piave, via P. Dovo, Piazzetta Pieve, via Mazzini, Passeggiata Origlia, via Ospedali, corso Indipendenza, viale Marconi, corso Vittorio Veneto, corso Caduti Libertà, via Danna, piazza Molineri, via Garibaldi, piazza Turletti, via Beggiami, piazza Santa Rosa, via Gandi, piazza Cavour, viale 1° Maggio ed arrivo in Parco Graneris.

Riguardo il percorso classico, la partenza è in programma alle 9.30, sempre da piazza Santa Rosa, con prosecuzione in via Alfieri, via Torino, corso Nazario Sauro, via Trento, via Saluzzo, via Bisalta (Passeggiata dei Mosaici lungo il Maira), via Della Morina, viale Piave, via Suniglia, via P. Dovo, Piazzetta Pieve, via Mazzini, Passeggiata Origlia, via Ospedali, corso Indipendenza, viale Marconi, corso Vittorio Veneto, corso Caduti Libertà, via Danna, piazza Molineri,via Garibaldi, piazzaTurletti,via Beggiami, piazza Santa Rosa, via Gandi, piazza Cavour, viale 1° Maggio ed arrivo in Parco Graneris.

La manifestazione si terrà con qualunque condizione meteo: in caso di pioggia l’arrivo è previsto presso l’Ala di piazza del Popolo con variazione percorso nell’ultimo tratto (piazza Santa Rosa, via Alfieri, piazza del Popolo, Ala). Il pranzo organizzato dalla proloco si terrà invece sotto l'Ala, a prescindere dal maltempo.

«Il costo delle iscrizioni – ricordano dal comitato organizzatore – è di 4 euro a persona per gli adulti, 2.50 euro per i minori di 14 anni e gli animali. Anche per l'edizione 2025, il ricavato sarà devoluto in beneficenza».