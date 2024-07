Bocce: due ori per Nicolò Buniva dell'Auxilium Saluzzo ai campionati italiani giovanili di tiro u15

Arrivano le medaglie in casa Bocciofila Auxilium Saluzzo. Per la specialità volo, in occasione dei campionati italiani giovanili di tiro, due medaglie d’oro per il club saluzzese, grazie a Nicolò Buniva, vittorioso nel tiro progressivo e nel tiro di precisione per gli under 15.

Per quanto riguarda gli under 18, tiro di precisione, Matteo Macario, Francesco Costa e Matteo Torta non hanno superato la fase eliminatoria.

Nella gara regionale giovanile, svoltasi alla Pro Loco di San Damiano di Asti, successo per la coppia Fabrizio e Lucia Bollati (fratello e sorella).

Nella fase interregionale del campionato di società under 12 il team saluzzese ha guadagnato la qualificazione alla final four, che si terrà a fine luglio a Point Saint Martin, in Valle d’Aosta.

Nel torneo notturno di Margarita, primo posto e terzo posto; successo per Alberto Barale ed Enrico Barbero e sul podio anche Federico Gasco e Nicolò Buniva.

Nella gara nazionale a coppie, “Memorial Pozzi” che si è giocato alla Familiare di Alessandria, Eros Bertini e Maria Giardo sono stati eliminati ai quarti di finale.

Per la specialità petanque, nel campionato di terza categoria, la formazione saluzzese ha superato la fase di qualificazione provinciale.