A Roccabruna l’incontro diocesano per i catechisti della Diocesi di Saluzzo

Presso i locali della Parrocchia Sacra Famiglia di Roccabruna, sabato 6 luglio si è tenuto l’incontro diocesano per i catechisti della Diocesi di Saluzzo.



Un appuntamento estivo davvero importante, organizzato dall’Ufficio catechistico diocesano in collaborazione con i volontari della parrocchia ospitante, quella di Roccabruna appunto, che ha visto la partecipazione di 80 catechisti rappresentanti delle varie parrocchie appartenenti alla diocesi.



La giornata è iniziata con un caffè di benvenuto seguito dall’intervento di Padre Pino Isoardi del Movimento Contemplativo Missionario “Charles de Foucault” (ex-Città dei ragazzi di Cuneo). Egli ha proposto ai partecipanti una riflessione sull’importanza della preghiera, quale occasione di intrecciare Dio nella propria vita. Preghiera che si accompagna alla fede, parte integrante del quotidiano, contatto e spiritualità.



Un breve momento di pausa ha poi permesso la preparazione alla celebrazione della Santa Messa, presieduta da Don Silvio Eandi, responsabile dell’Ufficio Catechistico, alla presenza del parroco di Roccabruna, don Marco Bruno, e del priore del Santuario dei Nonni Walter Re. I canti proposti dal coro parrocchiale ed una decina di chierichetti che hanno prestato il proprio servizio all’altare hanno reso la celebrazione ancora più emozionante, sentita e partecipata.



Al termine, i massari e i volontari della Parrocchia hanno offerto il pranzo ai presenti, proponendo gustosa polenta accompagnata da spezzatino e formaggio.



“Quest’incontro va a concludere il cammino dei catechisti per l’anno 2023-24 - dicono dalla Parrocchia - . Il ruolo del catechista è fondamentale all’interno delle Parrocchie: un compito arduo e a tratti difficile, ma ricco di incontro, di formazione, di convisione e di momenti in cui sperimentare appieno la gioia dello “stare insieme”, in cui si può fare una vera esperienza della presenza di Dio in noi. I ringraziamenti vanno all’Ufficio Catechistico Diocesano che ha scelto la Parrocchia Sacra Famiglia di Roccabruna per questo importante appuntamento, al parroco don Marco ed a tutti i volontari che si sono resi disponibili ed hanno contribuito alla buona riuscita della giornata”.