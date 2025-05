"Tutti i colori della Cultura" celebra i 30 anni dei Castelli Aperti

Nel 2025 Castelli Aperti celebra trent’anni di attività e lo fa con un’edizione speciale che invita a vivere il patrimonio culturale del Piemonte come esperienza immersiva, emozionante e condivisa. Il progetto “30 anni di Castelli Aperti – Tutti i Colori della Cultura” si articola in cinque fine settimana tematici, ciascuno ispirato a un “colore” simbolico della cultura: teatro, mistero, musica, natura e romanticismo. Un viaggio attraverso castelli, borghi e dimore storiche che diventano scenari di racconti, suoni, atmosfere e incontri.

Il primo appuntamento di questa rassegna – intitolato “Castelli in Scena” – si svolgerà proprio nella provincia di Cuneo, nel suggestivo borgo di Pamparato, domenica 25 maggio. Qui, tra le vie del paese, il castello e le piazze, prenderà vita “Impronte di storia a Pamparato”, uno spettacolo teatrale itinerante realizzato dal Teatro delle Dieci con la regia e drammaturgia di Fulvia Roggero. Gli attori, in costume d’epoca, guideranno il pubblico in un viaggio epico e coinvolgente tra passato e memoria, raccontando frammenti di vita e personaggi che hanno segnato la storia del borgo. Lo spettacolo sarà replicato in quattro turni: alle ore 11.00, 15.00, 16.30 e 18.00, con prenotazione consigliata sul sito www.castelliaperti.it . Un evento che inaugura in modo evocativo la nuova stagione culturale del progetto, mettendo in scena il teatro nei luoghi della storia.ù

Accanto a Pamparato, la provincia di Cuneo propone numerose altre aperture domenicali per tutti i gusti.



A Roddi, il castello sarà visitabile con accompagnamento guidato nei seguenti orari: 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30. La prenotazione è consigliata e l’ingresso ha un costo di 6€ (info: 0173 386697).

A Saluzzo, ricchissimo il percorso tra le sue dimore storiche:

Casa Cavassa, La Castiglia, Villa Belvedere Radicati, Torre Civica e Pinacoteca Olivero saranno tutte visitabili con orario continuato 10.00–13.00 e 14.00–19.00.

La Casa natale di Silvio Pellico accoglierà i visitatori nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 19.00.

I biglietti variano tra 3,50€ e 8€, con riduzioni previste.

A Cherasco, sarà possibile visitare Palazzo Salmatoris dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 con ingresso gratuito, mentre a Bra saranno aperti ben quattro musei:

La Zizzola (parco e museo) dalle 10.00 alle 18.00,

Museo Civico di Storia Naturale Craveri e Museo Civico di Palazzo Traversa, entrambi aperti in doppio turno (10.00–12.30 e 14.30–17.30),

e il Museo del Giocattolo, visitabile solo con visita guidata alle 10.30, 11.30, 14.30, 15.30 e 16.30.

Ingresso singolo: 5€, cumulativo Musei Civici: 10€.

A Fossano, il maestoso Castello dei Principi d’Acaja sarà visitabile con tour guidati alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. È consigliata la prenotazione all’Ufficio Turistico (tel. 0172 60160). Ingresso: 5€ intero, 3€ ridotto.

Il Castello Falletti di Barolo, sede del WiMu – Wine Museum, sarà aperto dalle 10.30 alle 19.00 (ingresso 9€, ridotto 7€), mentre il Museo Diocesano di Alba accoglierà i visitatori nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30 (ingresso 5€).

Anche i castelli di Manta e Govone partecipano all’iniziativa:

il primo sarà visitabile dalle 10.00 alle 18.00 (11€ intero, 15€ con visita guidata),

il secondo con orario 10.00–12.30 e 15.00–18.00 (ingresso 7€, ridotto 5€).

A Caraglio, lo splendido Filatoio propone visite guidate alle ore 11.00, 15.30 e 17.30 (biglietto 9€), mentre a Dronero il Museo Civico Luigi Mallé sarà aperto dalle 15.00 alle 19.00, con ingresso gratuito.

Completano l’offerta:

Magliano Alfieri con il Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio (10.30–18.30, ingresso da 5€ a 7€),

Serralunga d’Alba, con visite guidate al castello tra le 10.30 e le 17.30 (ingresso 6€, ridotto 3€),

Mombasiglio e il Museo del Generale Bonaparte (10.00–18.00, biglietti 8€/6€),

Savigliano, dove si potranno visitare:

il Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca Calandra,

Palazzo Muratori Cravetta

e la Torre Civica, tutti con orario 10.00–13.00 e 15.00–18.30 (biglietto da 3€ a 5€).