A Prazzo in concerto la “Yoyo Band”

Nuovo appuntamento della settima rassegna "Cine&Musica all'ecomuseo dell'Alta Valle Maira" che quest’anno propone 15 eventi musicali e di intrattenimenti in cartellone e 2 fuori cartellone programmati durante i mesi estivi nei comuni dell’Ecomuseo.

Sabato 13 luglio alle ore 21 il concerto del gruppo musicale "YOYO BAND" si terrà a Prazzo Inferiore presso le scuderie della ex caserma Pisacane.

La YOYO Band" nasce nel 1996 dall'idea di un gruppo di amici con uno scopo ben preciso: divertirsi e divertire. Tutti i musicisti che ne fanno parte condividono un sogno e una passione, che si fondono con la professionalità e la cura del sound per sfociare in uno spettacolo conivolgente. Il vivace cocktail musicale della band trova espressione in una scaletta variegata adatta a tutti gusti, che attraversa i generi musicali a 360° spaziando dagli evergreen italiani alla potenza del rock internazionale, dalla dance alla disco music, dal revival anni 60-70-80 fino ad arrivare alle ultime hits in classifica.

L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Prazzo e la Pro Loco Prazzo.

Il concerto si terrà in occasione dell’inaugurazione della sala CA.DE.CO nelle scuderie della ex caserma.

La partecipazione all’evento è gratuita .

L’iniziativa rientra all’interno del progetto Esperienze partecipate del territorio dell’Ecomuseo dell'Alta Valle Maira - IV edizione, finanziato dalla Fondazione CRT a valere sul Bando Erogazioni Ordinarie

Il materiale promozionale e la campagna di comunicazione rientrano nel progetto VII Rassegna CINE&MUSICA E..... all’Ecomuseo dell'Alta Valle Maira finanziato a valere sul Bando POP.

Per info contattare l’ecomuseo alla mail ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com