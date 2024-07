Fossano, tamponamento prima delle 10 di questa mattina in via Centallo: nessun ferito

Tamponamento in via Centallo a Fossano poco prima delle 10 di questa mattina, mercoledì 10 luglio. Sul posto è intervenuta la squadra della prima partenza della centrale dei vigili del fuoco di Cuneo per la messa in sicurezza delle vetture incidentate e la Polizia Municipale per la gestione della viabilità.



Non sarebbero stati registrati feriti nell'incidente.