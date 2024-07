Previsione prezzo Notcoin: prossima fermata 0,10$?

Non è una novità che il mercato delle criptovalute si mostra spesso altalenante. In effetti, nell’ultimo periodo, la crisi che lo ha colpito sembra essere di quelle preoccupanti. C’è, però, una moneta virtuale che sta continuando a far parlare di sé (in positivo ovviamente): Notcoin. Negli ultimi 7 giorni, infatti, ha fatto registrare un impressionante +14%. Non male per una cripto relativamente nuova.

Alcuni analisti prevedono che il prezzo attuale di $0,01583 è destinato ad aumentare vertiginosamente. Le proiezioni più ottimistiche parlano addirittura di 0,10 dollari. Ma cosa c’è dietro a questo successo? Ci sono alternative valide nell’ambito del play-to-earn? Risponderemo di seguito a queste domande.

Cosa c'è dietro il successo di Notcoin?

Qual è il segreto dietro l'inaspettato successo di Notcoin (NOT)? Innanzitutto, dobbiamo dire che si distingue come criptovaluta play-to-earn che permette ai giocatori di guadagnare semplicemente facendo touch sullo schermo. In pratica, per ogni tocco, ricevono un Notcoin. Cosa c’è di più divertente che accumulare un piccolo tesoro virtuale con pochi semplici tap sullo smartphone?

Creato dal team di Open Builders e lanciato su KuCoin il 16 maggio, Notcoin ha rapidamente scalato la classifica di CoinMarketCap. Il suo gameplay affascina per la semplicità: una volta esaurita l'energia, sarà possibile ricaricarla o migliorare i propri guadagni con booster e modalità turbo. Non c'è da sorprendersi se un gioco così affascinante ha attirato oltre 35 milioni di partecipanti dal lancio.

L'uso intelligente dell'ecosistema Telegram, che vanta più di 500 milioni di utenti, ha permesso a Notcoin di raggiungere un pubblico vasto e variegato. Dopotutto, chi non vorrebbe guadagnare soldi virtuali mentre chatta con gli amici?

La forza della community

Ma il successo di Notcoin non si ferma di certo al solo gameplay. Prima del suo debutto sui mercati, la community digitale era già in fermento grazie a numerosi giveaway e airdrop pubblicizzati da famosi influencer su Twitter. Questo ha creato un hype notevole, che ha contribuito al robusto volume di trading di oltre 1 miliardo di dollari.

Il totale dei token Notcoin è di 102,7 miliardi, con il 78% assegnato ai primissimi minatori e alla comunità di Telegram. Questo aspetto ha creato un forte senso di appartenenza e fedeltà tra i giocatori e i sostenitori della crypto.

Analisi tecnica e livelli di prezzo

Il recente aumento di Notcoin ha lasciato molti esperti a bocca aperta. Con un importante guadagno del 22% nelle ore di trading europee, il prezzo ha toccato $0,01583. Oltre a ciò, l'Open Interest della criptovaluta è salito del 90% in soli tre giorni, un chiaro segnale di interesse crescente.

Gli indicatori tecnici sono tutti a favore di Notcoin. Il Relative Strength Index (RSI) è a 63,20, suggerendo una fase rialzista. Anche l'ADX, con un valore alto di 46, indica un trend forte e duraturo nel mercato. Chi scommette su Notcoin ha tutte le ragioni per essere ottimista.

Resistenza e supporto

Se Notcoin sfonderà il livello di resistenza di $0,016, potrebbe spianare la strada a ulteriori guadagni, con obiettivi futuri di $0,02 e, in una proiezione ambiziosa, di $0,10. Tuttavia, se il mercato cambiasse direzione, il prezzo potrebbe stabilizzarsi intorno a $0,015 o scendere a $0,014.

Le previsioni a lungo termine sono altrettanto promettenti. Gli analisti credono che, se Notcoin continua a crescere e a consolidare la propria base di utenti, il prezzo potrebbe raggiungere nuovi record. Gli sviluppi tecnologici e l'adozione saranno fondamentali per questa crescita.

Un'alternativa play-to-earn valida: PlayDoge

Parlando di giochi che combinano il divertimento ai guadagni, PlayDoge (PLAY) è un altro nome da tenere d'occhio. Questo gioco P2E fonde elementi tipici dei simulatori come Tamagotchi con i generi platform e sparatutto. I giocatori devono prendersi cura di un cucciolo virtuale di Doge, nutrirlo e farlo felice attraverso vari mini-giochi. Le ricompense vengono distribuite in token PLAY, utilizzabili all'interno del gioco per acquistare diversi potenziamenti.

La presale di PlayDoge ha già raccolto oltre 5,5 milioni di dollari, e il token PLAY è venduto a un valore attuale di $0,00517. Gli sviluppatori promettono grafica in alta definizione e una classifica per premiare i migliori giocatori, rendendo questo titolo ancora più interessante per gli appassionati. Intanto, la community su X (ex Twitter) e Telegram cresce di giorno in giorno.

Mentre Notcoin sembra essere sulla strada giusta per raggiungere nuovi picchi di valore, anche PlayDoge si sta preparando a conquistare il mercato dei giochi crypto. Sarà interessante vedere quale di questi due progetti play-to-earn dominerà nel lungo periodo. La prossima fermata Notcoin sarà davvero 0,10$? Solo il tempo lo dirà.

