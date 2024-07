Questa sera a Mondovì la seconda serata dei Doi Pass e del Contest Y

Shopping, Musica, Arte e Cultura (SMAC). Torna questa sera l'appuntamento con la seconda serata dei Doi Pass.

L’evento, inserito fra le tante iniziative di Movì, è organizzato dall’Associazione “La Funicolare” in collaborazione e con il contributo del Comune di Mondovì unitamente al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della Camera di Commercio di Cuneo.

Particolare attesa per la seconda serata del “Contest Y”: sul palcoscenico si esibiranno artisti e band che rappresenteranno tutti i generi musicali e tutte le età con una giuria d’eccezione e ‘Special Guest’ per ogni serata: Nasty Vi e Costa (10 luglio) sino a Vheno (17 luglio). Il contest, organizzato dall’associazione Y Events, si pone come obiettivo quello di offrire a giovani e musicisti emergenti la possibilità di esibirsi e registrare un proprio singolo in uno studio di registrazione professionale, comprensivo di Mix&master. Tre serate per mettersi in gioco e conquistare la finale: le prime due in piazza Roma, poi il trasferimento in piazza Santa Maria Maggiore per tornare in piazza Roma per la finalissima.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 10 luglio

Via Beccaria – Caffè Borgheletto

METAMORFOSI in concerto. Musica italiana

Piazza Roma

CONTEST Y. Concorso musicale per giovani artisti: urban, pop, rap. By Y EVENTS

Piazza Cesare Battisti

SOUL SYSTEM in concerto.Evergreen pop, soul, jazz

Piazza San Pietro – Moro cafè

Dj set con DANIELE BERTAINA

Piazza Monsignor Moizo

Spettacolo di circo contemporaneo con YOLI RAMOS. A cura del FESTIVAL PIAZZA DI CIRCO 2024

Piazzetta Comino

TANGO INDIPENDENTE ASD: performance di tango argentino e serata danzante

Piazza S.Maria Maggiore

SWING AND SODA BAND in concerto. Swing and more

Corso Statuto – lato ponte Madonnina

Show della scuola DANZE FUTURA 93 di Fossano. Serata latina

Corso Statuto

CLOWNTERAPIA con l’Ass. MONDOVIP

Corso Statuto fronte Area Besio

AREA FITNESS: quando lo sport è spettacolo

Corso Statuto – Birreria Il Caimano

THE I DON’T KNOW. Metallo Nudo e Crudo

Corso Statuto – fronte portici ex clinica Bosio

DANCER FOR FUN. Balli Country

Piazza Ellero – Mole cafè

MUSICA LIVE

Itineranti

Parata di CLOWN TRAMPOLIERI

Mercoledì 17 luglio

Via Beccaria – Caffè Borgheletto

ALBERTO BRACCO & MASSIMO CELSI. Blues, Soul, Fusion

Piazza Roma

DJ SET con MOJITO PARTY. By RED BROTHERS

Piazza Cesare Battisti

Gaming Night by GROOVE EATER STUDIO

Piazza San Pietro – Moro cafè

Dj set con DANIELE BERTAINA

Piazza Monsignor Moizo

GIOCO INTERATTIVO con DR. WHY in salsa monregalese. L’emozione di un quiz televisivo con domande a tema su Mondovì. A cura de L’UNIONE MONREGALESE

Piazzetta Comino

“Crossing the universe” Spettacolo a cura di Erika Santona – ASSOCIAZIONE ETF

Piazza S.Maria Maggiore

CONTEST Y. Concorso musicale per giovani artisti: urban, pop, rap. By Y EVENTS

Corso Statuto – lato ponte Madonnina

DUO SOUSBOIS e ARTUSIN. Musiche e balli occitani

Corso Statuto – Sala conferenze Luigi Scimè

I CARE: una serata alla scoperta del movimento studenti di AC e di don Milani

A cura di AZIONE CATTOLICA MONDOVI’

Corso Statuto – area Besio

CIRCOBUS MACRAMÈ. Laboratori di arte circense aperti a tutti.

Corso Statuto fronte Area Besio

ASD MONDOVI’ SCACCHI. Scacchiera gigante e scacchiere per il gioco libero

Corso Statuto – Birreria Il Caimano

90 SKARTI. Ska/punk

Corso Statuto – fronte portici ex clinica Bosio

WONDERWALL DANCE STUDIO. Danza contemporary, jazz e hip hop

Piazza Ellero – Mole cafè

MUSICA LIVE

Itineranti

Parata di TRAMPOLIERI MEDIOEVALI

Mercoledì 24 luglio

Via Beccaria – Caffè Borgheletto

MUSICA LIVE

Piazza Roma

CONTEST Y. Concorso musicale per giovani artisti: FINALE con PREMIAZIONE. By Y EVENTS

Piazza San Pietro – Moro cafè

SILENT PARTY

Piazza Cesare Battisti

BUP BLUES BAND. Blues a 360° con Beppe Rainero & friends

Piazza Monsignor Moizo

MADAME’ in concerto. La musica popolare italiana attraverso lo sguardo delle donne

Piazzetta Comino

“PAINTING IN PIAZZA”. Pittura libera a cura dell’ASSOCIAZIONE NO SIGNAL

Piazza S.Maria Maggiore

SIXTIES GRAFFITI in concerto.Un viaggio nei grandi successi degli anni ‘60/’80

Corso Statuto– lato ponte Madonnina

AIRMONY ASD. Performance di danza aerea e acrobatica

Corso Statuto – Sala conferenze Luigi Scimè

I CARE: una serata alla scoperta del movimento studenti di AC e di don Milani

A cura di AZIONE CATTOLICA MONDOVI

Corso Statuto

CLOWNTERAPIA con l’Ass. MONDOVIP

Corso Statuto – area Besio

ELEGANZA ASD. Esibizione di ginnastica ritmica e danza contemporanea

Corso Statuto – Birreria Il Caimano

RAP BIOLOGICO DOC From Bluenote records:Tito Sherpa/Brattini/Colli GFarmerz +Pepe Nocciola, Snaf & Eureca. Special Guest La Loggia

Corso Statuto – fronte portici ex clinica Bosio

CARLA e la sua rueda

Piazza Ellero – Mole cafè

SAMUELE BORSARELLI. Minimal house music

Itineranti

Parata di TRAMPOLIERI GIOCOLIERI E MANGIAFUOCO

TUTTI I MERCOLEDÌ

– in piazza Roma STREET FOOD a partire dalle ore 18.00

– in piazza Roma, con finale in piazza S.M. Maggiore, CONTEST Y: un contest aperto a tutti i generi musicali e a tutte le età con una giuria d’eccezione e OSPITI SPECIALI (Laboratorio musicale inclusivo dei Liceo Vasco Beccaria Govone, band della Scuola di musica di Mondovì, de il Suono delle scuole, e tanti altri).

Info: info.contesty@gmail.com

– in via Sant’Agostino MOSTRA nell’ex Chiesa di Santo Stefano a partire dal 17 luglio

– in Via Piandellavalle 14 SPAZIO MAMMA BIMBO. Un ambiente accogliente e funzionale per offrire un’esperienza confortevole durante l’allattamento, il biberon e il cambio del bambino. A cura della CONSULTA COMUNALE FEMMINILE

– in corso Statuto Associazioni sportive e di volontariato