Caporalato tra i vigneti nelle Langhe, il ministro Lollobrigida annuncia misure. Frescobaldi (Uiv): "Grande imbarazzo"

"Non definisco mai i criminali sulla base della loro appartenenza, è un elemento aggiuntivo. Ma non è un problema da dove vengano, ma che esistano".

Così il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha commentato l’episodio di caporalato operato da persone di nazionalità marocchina, macedone e albanese, ai danni di braccianti extracomunitari tra i vigneti delle Langhe, emerso a seguito dell’inchiesta condotta dalla Squadra Mobile di Cuneo sottoil coordinamento della Procura della Repubblica di Asti.

"Il caporalato – ha detto il ministro all’agenzia Adnkronos – è un fenomeno endemico nel nostro Paese non da oggi ma da sempre che va contrastato senza limiti di impegno e il nostro governo ha messo in campo molte misure e altre ne metterà tra le quali alcune repressive, alcune di carattere culturale perché bisogna essere chiari: chi sfrutta il lavoro non è un imprenditore, ma un criminale, chi compie atti che abbiamo stigmatizzato tutti come quello di Cisterna di Latina ma non è l'unico, è un nemico degli imprenditori agricoli in ogni settore e va trattato come tale".

FRESCOBALDI (UIV): "EPISODIO INACCETTABILE"

"Queste cose sono vergognose, noi non possiamo accettare cose del genere, quello che è successo nelle Langhe, quello che è successo a Latina. Certamente una cosa del genere nelle Langhe ci crea grande imbarazzo. Sono cose terribili che vengono fuori, ma noi non possiamo accettarle in nessun modo". E' quanto, ripreso sempre da Adnkronos, ha affermato il presidente di Unione Italiana Vini Lamberto Frescobaldi che, a nome degli imprenditori del vino ha ricordato: "Quante volte anche il nostro settore ha chiesto la revisione del cuneo fiscale, che vuol dire vuol dire mettere più soldi sulla busta paga, ovvero costo uguale per le aziende che sono un po' schiacciate, a volte anche da un malcostume che, per noi è quasi incomprensibile, e che gli organi di controllo non possano essere più d'impatto".

Quanto alle misure e al rafforzamento dei controlli annunciato dal governo nei giorni scorsi Frescobaldi commenta: "Io non credo che ci sia una sola cosa da fare, ma abbiamo un po' di esperienza alle spalle, e vediamo che tante volte quello che viene deciso negli organi governativi, poi dopo viene molto filtrato, edulcorato da tante cose, anche se il legislatore ci mette tutta la sua buona volontà. Però la direzione è quella giusta".

"Noi abbiamo bisogno di un'Europa forte - ha aggiunto il presidente di Uiv - che imponga in modo corale delle norme, anche sull'arrivo di persone qui, in questo mondo, perché da un lato si legge sui giornali che siamo contrari e dall'altro non è per niente, vero. Quindi vediamo di mettersi d'accordo e innanzitutto di rispettare le persone".