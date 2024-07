Violenta protesta al carcere di Cuneo, l'Osapp: "Evitato il peggio solo grazie all'intervento del personale"

"Alle ore 14:00 circa di oggi 11 luglio 2024, alla terza sezione della casa circondariale di Cuneo, dove sono ristretti i detenuti a regime ordinario, è scoppiata una violenta rissa tra “fazioni” di detenuti molto probabilmente per il “controllo interno”. - spiegano dall' Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria (Osapp) - " La rissa è scoppiata all’atto dell’apertura dei ristretti quando questi si dovevano recare al cortile passeggio. Per sei di loro si è reso necessario il trasporto urgente in ospedale; di cui due a mezzo ambulanza."

"Si è evitato il peggio solo grazie all’urgente e tempestivo intervento professionale del personale di polizia penitenziaria che per fortuna questa volta non è stato colpito. La situazione del carcere di Cuneo è completamente fuori controllo, alla totale deriva. - aggiungono dal sindacato.

"Da tempo come Osapp - organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria - denunciamo questa gravissima situazione come pure denunciamo carichi di lavoro massacranti che vanno a volte fino alle venti ore consecutive, una follia.

La misura è colma. Il personale è completamente “stufo”perché lasciato abbandonato a se stesso mancano, come da pianta organica, agenti e assistenti come pure ispettori e sovrintendenti che dovrebbero supportare all’interno delle sezioni detentive gli agenti. Non comprendiamo il silenzio assordante dei vertici regionali e dipartimentali in merito alla più volte denunciata gravità della situazione che affligge da tempo il carcere di Cuneo.