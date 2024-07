Ecobonus 2024: come risparmiare sulle spese per l'efficienza energetica della tua casa

l'introduzione di una soglia minima di spesa per accedere alla detrazione del 65%, pari a 10.000 euro. Questa soglia si applica solo agli interventi di riqualificazione energetica che comportano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o il raggiungimento della classe energetica più alta. Per gli altri interventi, la soglia minima di spesa rimane quella prevista dalla normativa vigente, ovvero 30.000 euro per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e 20.000 euro per gli interventi sulle singole unità immobiliari;

la conferma della possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anziché usufruire della detrazione in 10 anni. Queste due modalità alternative consentono di ottenere un beneficio immediato e di trasferire il credito d'imposta al fornitore di beni o servizi, o a un altro soggetto, come una banca o una società di leasing. In questo modo si evita di anticipare le spese e si facilita l'accesso al credito.