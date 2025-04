Il cuneese Alberto Biraghi rieletto nel Consiglio generale di Confindustria nazionale

Terzo biennio consecutivo nel Consiglio generale di Confindustria nazionale per Alberto Biraghi, amministratore delegato della Valgrana S.p.a., con sede a Scarnafigi, azienda agroalimentare di prodotti caseari.

L'imprenditore cuneese, 55enne, è stato rieletto lo scorso 15 aprile a Roma, nella sede di viale dell'Astronomia. Dal giugno scorso è in carica come vicepresidente di Confindustria Cuneo, su proposta del presidente Mariano Costamagna.



“E' per me un onore e una grande responsabilità – commenta Biraghi -. Proseguirò con ulteriore determinazione nell'impegno di rappresentare le istanze delle piccole e medie imprese, dando loro una voce e riconoscendone il giusto peso e il ruolo strategico internazionale”.



Dal 2022 è anche presidente della Piccola Industria di Confindustria Piemonte ed ora il rinnovo dell'incarico nel Consiglio Generale, cuore politico e decisionale dell’organizzazione. Organo che definisce l'orientamento di tutta l’attività associativa, influendo così sullo sviluppo economico del Paese, ma che soprattutto garantisce una visione condivisa e strategica del mondo industriale e produttivo.